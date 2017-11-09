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13:16 (мск), источник: Apiural.ru

Полиция в Екатеринбурге задержала вымогателей с применением табельного оружия

Злоумышленники организовали незаконный бизнес, самовольно захватив земельный участок на улице Сурикова.

ЕКАТЕРИНБУРГ. На улице Сурикова в Екатеринбурге бойцы СОБРа Росгвардии задержали вымогателей. Полиции пришлось применить табельное оружие. Об этом АПИ сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области совместно с бойцами СОБР Росгвардии в Екатеринбурге доставлена в ОВД группа граждан в возрасте от 20 до 35 лет, подозреваемых в вымогательстве с автолюбителей денежных средств за незаконную парковку», — рассказал полковник Горелых.

По его словам, с заявлением об этом в ОБОП обратились представители коммерческого предприятия, на территории которого злоумышленники организовали незаконный бизнес, самовольно захватив арендуемый компанией земельный участок на улице Сурикова. У сыщиков имелась оперативная информация, что все «хозяева» участка спортивного телосложения, и могли иметь при себе огнестрельное оружие.

«Когда 8 ноября на место нелегальной стоянки прибыли истинные владельцы земельного участка, в их адрес стали поступать угрозы, а затем по отношению к ним было применено насилие. Именно в этот момент и нагрянули силовики. Молодые люди попытались оказать сопротивление и ретироваться, но им этого не позволили. В воздух бойцами СОБР было сделано несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия. В дежурную часть для разбирательства полиция доставила несколько человек», — сообщил представитель силового ведомства.

В действиях задержанных лиц специалисты усматривают признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 163 (вымогательство), 179 (принуждение к совершению сделки), 330 (самоуправство) УК РФ. В настоящее время осуществляются дальнейшие проверочные мероприятия, устанавливаются более подробные и точные обстоятельства случившегося. «По итогам начавшейся проверки следственные органы полиции примут соответствующее процессуальное решение», — отметил полковник Горелых.

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