Южноуралец спас ребёнка из загоревшейся квартиры
По предварительным данным, пожар мог начаться
По предварительным данным, пожар мог начаться
Житель Верхнего Уфалея вынес 10-летнюю девочку из загоревшейся квартиры, сообщают в
Пожар в квартире на четвёртом этаже жилого дома начался поздним вечером 8 ноября. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных, а один из жильцов дома смог проникнуть в квартиру и стал кричать, пока не услышал голос ребёнка.
«Этим отважным человеком оказался Игорь Цыганов, атаман местного казачества. Не дожидаясь кареты скорой помощи, Игорь Анатольевич отвёз пострадавшего ребёнка в городскую больницу», — рассказали в ГУ МЧС.
Вошедшие следом в квартиру пожарные обнаружили лежащую без сознания хозяйку квартиры и пожилую женщину, которая получила обширные ожоги. В квартире также находился мужчина, который проснулся от запаха дыма и попытался спастись через окно, повиснув на подоконнике.
«С помощью трёхколенной лестницы в сложнейших условиях его спасли огнеборцы. Лестница едва доставала до четвёртого этажа, однако командир отделения старшина внутренней службы Михаил Киндюк с помощью жильцов смог эвакуировать мужчину», — рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, пожар мог начаться
Напомним, ранее в Златоусте пожарные сняли с балкона девочку, которая едва не погибла в пожаре, устроенном её отцом.