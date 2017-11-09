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13:19 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуралец спас ребёнка из загоревшейся квартиры

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за непотушенной сигареты.

Житель Верхнего Уфалея вынес 10-летнюю девочку из загоревшейся квартиры, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Пожар в квартире на четвёртом этаже жилого дома начался поздним вечером 8 ноября. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных, а один из жильцов дома смог проникнуть в квартиру и стал кричать, пока не услышал голос ребёнка.

«Этим отважным человеком оказался Игорь Цыганов, атаман местного казачества. Не дожидаясь кареты скорой помощи, Игорь Анатольевич отвёз пострадавшего ребёнка в городскую больницу», — рассказали в ГУ МЧС.

Вошедшие следом в квартиру пожарные обнаружили лежащую без сознания хозяйку квартиры и пожилую женщину, которая получила обширные ожоги. В квартире также находился мужчина, который проснулся от запаха дыма и попытался спастись через окно, повиснув на подоконнике.

«С помощью трёхколенной лестницы в сложнейших условиях его спасли огнеборцы. Лестница едва доставала до четвёртого этажа, однако командир отделения старшина внутренней службы Михаил Киндюк с помощью жильцов смог эвакуировать мужчину», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за непотушенной сигареты.

Напомним, ранее в Златоусте пожарные сняли с балкона девочку, которая едва не погибла в пожаре, устроенном её отцом.

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