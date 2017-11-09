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15:23 (мск), источник: Prokazan.ru

Под Казанью из-за бешенства животных введен карантин

В деревни Уньба Высокогорского района Татарстана (находится в 50 км от Казани) введен карантин из-за бешенства животных. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Так, на территории деревни запрещено торговать животными, вывозить их за пределы. Также запрещено больных животных убивать ради мяса и употреблять их молоко в пищу.

 — Карантин подлежит отмене по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения необходимых мероприятий, — говорится в тексте указа.

Напомним, ранее из-за бешенства животных карантин был введен в деревни Чембулат Атнинского района РТ и на территории двух сел Агрызского района Татарстана.

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