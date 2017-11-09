Станцию метро «Старая деревня» в Петербурге закрыли второй раз за день

В четверг, 9 ноября, пассажиры снова не могут попасть на станцию метро «Старая деревня». Сначала двери закрыли в 08:39. Станцию проверяли почти час — и снова из-за забытого предмета.

Бесхозную сумку нашли на платформе. Пассажиров быстро эвакуировали, а поезда следовали мимо, не останавливаясь. Лишь в 09:33 станцию снова открыли.

А теперь пассажиры снова говорят, что на «Старую деревню» не попасть — двери закрыты, поезда следуют мимо.

— Лучше не ждите у дверей, мы так с утра почти час простояли, в итоге все равно верхом поехали, — советует в Сети Мария Иванова.

Что именно сейчас произошло, пока не известно. По сообщениям пресс-службы метрополитена, «Старая Деревня» закрыта по техническим причинам.