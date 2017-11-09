Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Нефролог или трихолог: разбираетесь ли вы во врачах
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Адвокат Багдасарян объяснил, зачем подопечная снова села за руль
Отец погибшего ребенка покинул суд из-за речи защиты обвиняемой
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Пелагея в воздушном платье восхитила поклонников (фото)
Кейт Мосс впервые за долгое время вышла в свет с женихом
Власти решили в Крыму строить авианосцы - СМИ
Креймер: Запад пойдет на «плохую сделку» с РФ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
12Убийство в кукольном домике
13:47 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Таловском районе ввели карантин по бешенству

Заболевание обнаружили у теленка и уличной кошки.

Источник: РИА "Воронеж"

Карантин по бешенству объявили в селе Орловка и поселке Утиновка Таловского района. Бешенство обнаружили у бычка и уличной кошки. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил главный ветеринарный врач района Александр Пентюхин в четверг, 9 ноября.

Первый случай бешенства выявили у уличной кошки в селе Орловка 3 ноября. Сельчанка подкармливала животное. Кошка покусала женщину. Специалисты обнаружили у животного бешенство. Кошку усыпили.

Второй случай бешенства зафиксировали в поселке Утиновка 7 ноября. Местный житель забил бычка на мясо. Лабораторные исследования показали, что теленок болел бешенством. Мясо уничтожили.

— Рост случаев бешенства связан с тем, что увеличилось число больных жи-вотных в дикой природе. В этой ситуации каждому жителю нужно быть очень осторожным. Болезнь опасна и для человека. В случае подозрительного поведения животных, немедленно сообщать об этом специалистам, — рассказал Александр Пентюхин.

Ограничения ввели до 9 января 2018 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Источник: 33-летнего контрактника нашли повешенным в воинской части Воронежской области
Будущих губернаторов проверили под колесами БТР
Власти пресекли сбор биоматериалов иностранной компанией
Басманный суд арестовал счета, квартиру и машину Серебренникова
Сирийская армия уничтожила последний оплот ИГ в стране
Сайты «Ведомостей», Znak.com и «Росбалта» оказались недоступны
МВД уволило руководителей полковника Захарченко
Супруга Джигарханяна согласилась на развод
Спорт
«Красная машина» заведется на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею стартует в олимпийском сезоне матчем против команды Финляндии на Кубке Карьяла
Авто
Ну почти кроссовер: тестируем новый Kia за 775 тысяч рублей Если хочешь быть успешным у нас, то просто обязан иметь в гамме доступную модель с имиджем SUV
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь