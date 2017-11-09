В Таловском районе ввели карантин по бешенству
Заболевание обнаружили у теленка и уличной кошки.
Заболевание обнаружили у теленка и уличной кошки.
Карантин по бешенству объявили в селе Орловка и поселке Утиновка Таловского района. Бешенство обнаружили у бычка и уличной кошки. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил главный ветеринарный врач района Александр Пентюхин в четверг, 9 ноября.
Первый случай бешенства выявили у уличной кошки в селе Орловка 3 ноября. Сельчанка подкармливала животное. Кошка покусала женщину. Специалисты обнаружили у животного бешенство. Кошку усыпили.
Второй случай бешенства зафиксировали в поселке Утиновка 7 ноября. Местный житель забил бычка на мясо. Лабораторные исследования показали, что теленок болел бешенством. Мясо уничтожили.
— Рост случаев бешенства связан с тем, что увеличилось число больных
Ограничения ввели до 9 января 2018 года.