В Таловском районе ввели карантин по бешенству

Источник: РИА "Воронеж"

Карантин по бешенству объявили в селе Орловка и поселке Утиновка Таловского района. Бешенство обнаружили у бычка и уличной кошки. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил главный ветеринарный врач района Александр Пентюхин в четверг, 9 ноября.

Первый случай бешенства выявили у уличной кошки в селе Орловка 3 ноября. Сельчанка подкармливала животное. Кошка покусала женщину. Специалисты обнаружили у животного бешенство. Кошку усыпили.

Второй случай бешенства зафиксировали в поселке Утиновка 7 ноября. Местный житель забил бычка на мясо. Лабораторные исследования показали, что теленок болел бешенством. Мясо уничтожили.

— Рост случаев бешенства связан с тем, что увеличилось число больных жи-вотных в дикой природе. В этой ситуации каждому жителю нужно быть очень осторожным. Болезнь опасна и для человека. В случае подозрительного поведения животных, немедленно сообщать об этом специалистам, — рассказал Александр Пентюхин.