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13:19 (мск), источник: РИА Новости

Басманный суд арестовал счета, квартиру и машину Серебренникова

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы наложил арест на имущество режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу «Седьмой студии», сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Источник: Reuters
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«Арест наложен на счета в рублях и валюте, квартиру и автомобиль», — сказала она.

В мае в столичном театре «Гоголь-центр» и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». Серебренников помещен под домашний арест.

Новый фигурант появился в деле Серебренникова
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26 октября© Ньюстюб
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