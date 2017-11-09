Басманный суд арестовал счета, квартиру и машину Серебренникова

«Арест наложен на счета в рублях и валюте, квартиру и автомобиль», — сказала она.

В мае в столичном театре «Гоголь-центр» и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». Серебренников помещен под домашний арест.