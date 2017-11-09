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13:24 (мск), источник: АиФ Прикамье

Подрядчик обследовал зону повышенной радиации в центре Перми

Отчёт и рекомендации по устранению источника загрязнения эксперты представят 13 ноября.

Источник: Аргументы и факты

Эксперты проверили зону повышенной радиации в центре Перми на улице Тихой.

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«3 ноября заключён договор с уральским филиалом ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО». Компания обязана провести радиологическое обследование земельного участка по улице Тихой, 25 в Перми», — сообщили в администрации Свердловского района.

По данным «АиФ-Прикамье», компания завершила работы на объекте вечером 8 ноября, а к 13 ноября представит технический отчёт о результатах обследования и даст рекомендации по дальнейшим действиям. 15 ноября городская комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о дальнейших действиях и выделении средств на ликвидацию радиоактивного загрязнения.

Напомним, о неизвестном очаге радиации в центре краевой столицы 27 октября сообщил неизвестный. Специалисты исследовали местность, и обнаружили место, в котором радиационный фон в 100 раз превышает допустимую норму. Участок земли, на котором повышен радиационный фон, обнесли плотным забором. Представители Управления гражданской защиты Перми тогда сообщили, что место с повышенной радиацией не представляет опасности для населения.

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