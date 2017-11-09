Подрядчик обследовал зону повышенной радиации в центре Перми

Источник: Аргументы и факты

Эксперты проверили зону повышенной радиации в центре Перми на улице Тихой.

Читайте также В Перми обследуют зону, где радиационный фон превышен в 100 раз

«3 ноября заключён договор с уральским филиалом ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО». Компания обязана провести радиологическое обследование земельного участка по улице Тихой, 25 в Перми», — сообщили в администрации Свердловского района.

По данным «АиФ-Прикамье», компания завершила работы на объекте вечером 8 ноября, а к 13 ноября представит технический отчёт о результатах обследования и даст рекомендации по дальнейшим действиям. 15 ноября городская комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о дальнейших действиях и выделении средств на ликвидацию радиоактивного загрязнения.