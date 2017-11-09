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13:55 (мск), источник: АиФ Самара

Минтруда расследует гибель экскаваторщика под колесами КамАЗа

Всего, в октябре в минтруда региона поступило 16 извещений о несчастных случаях со смертельным исходом, три из которых связаны с производством.

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области проводит расследования по трём несчастным случаям со смертельным исходом, по предварительным данным связанным с производством, сообщило ведомство в среду, 8 ноября.

Так, 12 октября на территории завода «Технолайн» в Отрадном во время проведения технического осмотра ковша экскаватора на машиниста-экскаваторщика ООО «Тепломонтаж» наехал автомобиль КамАЗ. От полученных травм машинист скончался на месте.

6 октября произошел групповой несчастный случай со смертельным исходом — в результате ДТП погиб главный врач ГБУЗ СО «Октябрьская центральная городская больница», второй пострадавший, водитель служебной машины, доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

2 октября в минтруда поступила информация о несчастном случае со смертельным исходом в Альметьевске с водителем нефтевоза ООО «Автолоск» из Тольятти. Он поднялся наверх нефтевоза и упал с высоты на землю. От полученных травм водитель нефтевоза скончался.

По всем произошедшим несчастным случаям ведутся расследования, определяются причины несчастных случаев и лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых актов.

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