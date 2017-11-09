В Уфе разыскивают жителя Стерлитамака: парень вышел от друга и пропал

25-летний Радик Юлдашев из Стерлитамака пропал в столице Башкирии 27 октября. Почти две недели о нем ничего неизвестно.



По словам девушки Радика, в тот день он собирался ехать к ней в гости, однако оказался у друга.



— Радик работал в Уфе администратором на автомойке. Там произошел какой-то конфликт, его уволили. Он зашел к другу, побыл у него пару дней, оставил вещи и телефон и ушел. Последний раз я с ним общалась 25 октября, в разговоре ничего странного не было, — призналась девушка.



Родные пропавшего уже обратились в полицию и начали поиски.



Приметы Радика: рост 170 см, худощавого телосложения, был одет в серую куртку и синие джинсы, черные ботинки.



Всех, кто видел его или знает о местонахождении Радика, просят звонить по номерам 8−917−7678271 или 8−925−1695117.