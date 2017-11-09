Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: жена Джигарханяна экстренно госпитализирована в Киеве
Нефролог или трихолог: разбираетесь ли вы во врачах
Винная азбука: почему полностью натуральное шампанское незаконно
Пожизнено лишенную прав Багдасарян вновь оштрафовали за вождение
Отец погибшего ребенка покинул суд из-за речи защиты обвиняемой
Этапы в Сибирь: как заботились о преступниках последние 200 летЭтапы — неотъемлемая часть истории и культуры. Каждый правитель нашего государства стремился внести свой вклад в эту важнейшую сферу жизни России
СМИ: что грозит водителю, если он забыл права дома
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Татьяна Навка назвала одиноких женщин «неполноценными»
Пелагея в воздушном платье восхитила поклонников (фото)
Власти решили в Крыму строить авианосцы - СМИ
Креймер: Запад пойдет на «плохую сделку» с РФ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
15:42 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодарском крае катафалк насмерть сбил 63-летнего мужчину

В станице Динской автомобиль похоронной службы насмерть сбил пешехода.

Источник: ЮГА.ру

По предварительным данным отдела пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю, 8 ноября 28-летний водитель похоронного автомобиля сбил мужчину, который переходил проезжую часть в нескольких метрах от пешеходного перехода.

Мужчина скончался на месте от полученных травм. Установлено, у водителя катафалка не было прав нужной категории. По факту ДТП назначена проверка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Плюсы и минусы парка Галицкого
41 факт о Рамзане Кадырове
Один человек погиб при обрушении девятиэтажки в Ижевске
МОК пожизненно дисквалифицировал четырех российских лыжников
NASA представило ракету для полета на Марс
Сирийская армия уничтожила последний оплот ИГ в стране
На Украине назначен новый командующий операцией в Донбассе
МВД уволило руководителей полковника Захарченко
Супруга Джигарханяна согласилась на развод
Спорт
«Красная машина» заведется на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею стартует в олимпийском сезоне матчем против команды Финляндии на Кубке Карьяла
Авто
Ну почти кроссовер: тестируем новый Kia за 775 тысяч рублей Если хочешь быть успешным у нас, то просто обязан иметь в гамме доступную модель с имиджем SUV
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Самый страшный долгострой Москвы начнут сносить в ближайшее время
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
«Москва-Сити» привлек постояльцев
Квартиросъемщикам предоставят налоговый вычет
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь