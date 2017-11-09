В Краснодарском крае катафалк насмерть сбил 63-летнего мужчину
В станице Динской автомобиль похоронной службы насмерть сбил пешехода.
В станице Динской автомобиль похоронной службы насмерть сбил пешехода.
По предварительным данным отдела пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю, 8 ноября 28-летний водитель похоронного автомобиля сбил мужчину, который переходил проезжую часть в нескольких метрах от пешеходного перехода.
Мужчина скончался на месте от полученных травм. Установлено, у водителя катафалка не было прав нужной категории. По факту ДТП назначена проверка.