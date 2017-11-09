В Ейске водитель Lexus получил штраф 5,5 тыс. рублей за езду по встречке

Источник: ЮГА.ру

Как сообщали Юга.ру, жители Ейска засняли на видео, как Lexus проехал под запрещающий знак по дороге, предназначенной для одностороннего движения. Водитель проигнорировал требование сотрудника полиции об остановке и скрылся.

Сотрудники полиции провели проверку и установили личность нарушителя, им оказался 48-летний местный житель. На него составили два протокола по ч. 3 ст. 12.16 (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой) и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (Невыполнение требования об остановке транспортного средства).