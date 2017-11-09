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15:08 (мск), источник: ЮГА.ру

В Ейске водитель Lexus получил штраф 5,5 тыс. рублей за езду по встречке

Полиция оштрафовала водителя автомобиля Lexus, который ехал по встречной полосе движения в центре Ейска.

Источник: ЮГА.ру

Как сообщали Юга.ру, жители Ейска засняли на видео, как Lexus проехал под запрещающий знак по дороге, предназначенной для одностороннего движения. Водитель проигнорировал требование сотрудника полиции об остановке и скрылся.

Сотрудники полиции провели проверку и установили личность нарушителя, им оказался 48-летний местный житель. На него составили два протокола по ч. 3 ст. 12.16 (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой) и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (Невыполнение требования об остановке транспортного средства).

Нарушителю назначили административные штрафы на сумму 5,5 тыс. рублей, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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