В Ейске водитель Lexus получил штраф 5,5 тыс. рублей за езду по встречке
Полиция оштрафовала водителя автомобиля Lexus, который ехал по встречной полосе движения в центре Ейска.
Полиция оштрафовала водителя автомобиля Lexus, который ехал по встречной полосе движения в центре Ейска.
Как сообщали Юга.ру, жители Ейска засняли на видео, как Lexus проехал под запрещающий знак по дороге, предназначенной для одностороннего движения. Водитель проигнорировал требование сотрудника полиции об остановке и скрылся.
Сотрудники полиции провели проверку и установили личность нарушителя, им оказался 48-летний местный житель. На него составили два протокола по ч. 3 ст. 12.16 (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой) и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (Невыполнение требования об остановке транспортного средства).
Нарушителю назначили административные штрафы на сумму 5,5 тыс. рублей, сообщили порталу Юга.ру в