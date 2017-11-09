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16:46 (мск), источник: Калининград.Ru

В Нестерове суд оштрафовал дальнобойщика на 350 тысяч рублей за контрабанду сигарет

В Нестеровском округе суд оштрафовал дальнобойщика за контрабанду сигарет. Мужчина работал в частной организации и перевозил в Брянск строительные материалы.

Источник: Калининград.Ru

На погранпереходе Чернышевское — Кибартай водитель заверил таможенников, что не везёт незадекларированные товары. Однако таможенники обнаружили в фуре 645 тысяч пачек сигарет различных наименований на сумму 24,3 млн рублей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе Нестеровского районного суда.

Дальнобойщик согласился с обвинением и просил рассмотреть дело в особом порядке. В результате его оштрафовали на 350 тысяч рублей. «К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнёс явку с повинной, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, совершение преступления впервые», — отметили в пресс-службе. Приговор пока не вступил в законную силу.

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