В Нестерове суд оштрафовал дальнобойщика на 350 тысяч рублей за контрабанду сигарет

На погранпереходе Чернышевское — Кибартай водитель заверил таможенников, что не везёт незадекларированные товары. Однако таможенники обнаружили в фуре 645 тысяч пачек сигарет различных наименований на сумму 24,3 млн рублей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе Нестеровского районного суда.

Дальнобойщик согласился с обвинением и просил рассмотреть дело в особом порядке. В результате его оштрафовали на 350 тысяч рублей. «К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнёс явку с повинной, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, совершение преступления впервые», — отметили в пресс-службе. Приговор пока не вступил в законную силу.