СКР возбудил уголовное дело по факту убийства общественника в Чайковском

В Чайковскм в ночь на 8 ноября убит помощник бывшего главы города.

ЧП произошло в одном из развлекательных учреждений города. Неизвестный напал с ножом на общественного помощника бывшего главы города, а затем скрылся с места происшествия. Пострадавший от полученных травм скончался.

«Личность подозреваемого установлена, он задержан. Следственным отделом СКР по городу Чайковский возбуждено уголовное дело по факту происшествия по части 1 статьи 105 УК РФ. В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и будет избрана мера пресечения», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в СКР по Пермскому краю.