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14:34 (мск), источник: АиФ Прикамье

СКР возбудил уголовное дело по факту убийства общественника в Чайковском

Задержанному подозреваемому в ближайшее время предъявят обвинение.

В Чайковскм в ночь на 8 ноября убит помощник бывшего главы города.

ЧП произошло в одном из развлекательных учреждений города. Неизвестный напал с ножом на общественного помощника бывшего главы города, а затем скрылся с места происшествия. Пострадавший от полученных травм скончался.

«Личность подозреваемого установлена, он задержан. Следственным отделом СКР по городу Чайковский возбуждено уголовное дело по факту происшествия по части 1 статьи 105 УК РФ. В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и будет избрана мера пресечения», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в СКР по Пермскому краю.

По имеющимся данным, погибший и мужчина, который предположительно нанёс смертельное ранение, не были знакомы, конфликт произошёл в результате ссоры в увеселительном заведении. Известно, что убитый ранее занимался общественной деятельностью, был помощником бывшего главы города.

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