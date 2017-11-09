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15:26 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Житель Дзержинска Нижегородской области арестован за скандал в прокуратуре

Житель Дзержинска Нижегородской области арестован на трое суток за скандал в прокуратуре. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила 9 ноября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Из материалов дела об административном правонарушении следует, что в 15:00 7 ноября дзержинец в коридоре городской прокуратуры учинил скандал. Он громко выражался нецензурной бранью, вел себя агрессивно. На замечания прекратить хулиганские действия не реагировал.

В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества). Вину он не признал. Постановление в законную силу не вступило.

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