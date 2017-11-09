Владелец опасных теплоходов, проводивший экскурсии по Каме в Пермском крае, проведет полтора года в колонии
Пермь. 9 ноября.
Пермь. 9 ноября.
Суд установил, что в 2016 и 2017 годах обвиняемый за плату перевозил пассажиров на теплоходах «Лира» и «Орфей» по
В частности, теплоходы были признаны непригодными и сняты с учета филиала Российского речного регистра. Также не был подтвержден класс теплоходов для эксплуатации в назначенном районе плавания, отсутствовали документы о техсостоянии транспорта.
Кроме того, при перевозке нарушались нормы о пассажировместимости на суднах: вместо допустимых 12 человек за один рейс перевозились от 20 до 50 пассажиров.
«Оба теплохода не были укомплектованы в целях безопасного плавания минимальным составом экипажа, а также необходимым количеством спасательных жилетов, включая спасательные жилеты для детей, средствами пожаротушения. С пассажирами не проводился инструктаж о мерах пожарной безопасности», — отмечается в сообщении.
Также на судах отсутствовали лоцманские карты, откорректированные на день плавания.
Суд признал владельца теплоходов виновным по ч.1, п."а ч.2 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в том числе совершенное группой лиц по предварительному сговору). Помимо срока в колонии, ему назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.