Владелец опасных теплоходов, проводивший экскурсии по Каме в Пермском крае, проведет полтора года в колонии

Суд установил, что в 2016 и 2017 годах обвиняемый за плату перевозил пассажиров на теплоходах «Лира» и «Орфей» по экскурсионно-прогулочному маршруту от пляжа Камской ГЭС до музея «Хохловка» и обратно. При этом перевозки проходили с грубым нарушением требований безопасности жизни и здоровья людей.

В частности, теплоходы были признаны непригодными и сняты с учета филиала Российского речного регистра. Также не был подтвержден класс теплоходов для эксплуатации в назначенном районе плавания, отсутствовали документы о техсостоянии транспорта.

Кроме того, при перевозке нарушались нормы о пассажировместимости на суднах: вместо допустимых 12 человек за один рейс перевозились от 20 до 50 пассажиров.

«Оба теплохода не были укомплектованы в целях безопасного плавания минимальным составом экипажа, а также необходимым количеством спасательных жилетов, включая спасательные жилеты для детей, средствами пожаротушения. С пассажирами не проводился инструктаж о мерах пожарной безопасности», — отмечается в сообщении.

Также на судах отсутствовали лоцманские карты, откорректированные на день плавания.