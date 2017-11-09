Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
СМИ: что грозит водителю, если он забыл права дома
Не явившегося за выигрышем в 506 млн руб. ищет "Почта России"
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Адвокат назвал причину смерти дочери Людмилы Гурченко
Этапы в Сибирь: как заботились о преступниках последние 200 летЭтапы — неотъемлемая часть истории и культуры. Каждый правитель нашего государства стремился внести свой вклад в эту важнейшую сферу жизни России
СМИ: дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Трамп поставил жену в неловкое положение (видео)
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Оксана Фандера предстала в облегающей майке - СМИ
Известны итоги боя F-35 и советского С-200 в Сирии
Татьяна Навка назвала одиноких женщин «неполноценными»
Пелагея в воздушном платье восхитила поклонников (фото)
Власти решили в Крыму строить авианосцы - СМИ
Креймер: Запад пойдет на «плохую сделку» с РФ
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
14:17 (мск), источник: Интерфакс

Владелец опасных теплоходов, проводивший экскурсии по Каме в Пермском крае, проведет полтора года в колонии

Пермь. 9 ноября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Суд в Пермском крае приговорил к полутора годам колонии владельца непригодных для эксплуатации теплоходов, на которых он проводил экскурсионно-прогулочные рейсы по акватории Камы, сообщается на сайте Следственного комитета России в четверг.

Суд установил, что в 2016 и 2017 годах обвиняемый за плату перевозил пассажиров на теплоходах «Лира» и «Орфей» по экскурсионно-прогулочному маршруту от пляжа Камской ГЭС до музея «Хохловка» и обратно. При этом перевозки проходили с грубым нарушением требований безопасности жизни и здоровья людей.

В частности, теплоходы были признаны непригодными и сняты с учета филиала Российского речного регистра. Также не был подтвержден класс теплоходов для эксплуатации в назначенном районе плавания, отсутствовали документы о техсостоянии транспорта.

Кроме того, при перевозке нарушались нормы о пассажировместимости на суднах: вместо допустимых 12 человек за один рейс перевозились от 20 до 50 пассажиров.

«Оба теплохода не были укомплектованы в целях безопасного плавания минимальным составом экипажа, а также необходимым количеством спасательных жилетов, включая спасательные жилеты для детей, средствами пожаротушения. С пассажирами не проводился инструктаж о мерах пожарной безопасности», — отмечается в сообщении.

Также на судах отсутствовали лоцманские карты, откорректированные на день плавания.

Суд признал владельца теплоходов виновным по ч.1, п."а ч.2 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в том числе совершенное группой лиц по предварительному сговору). Помимо срока в колонии, ему назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
МОК пожизненно дисквалифицировал четырех российских лыжников
Власти пресекли сбор биоматериалов иностранной компанией
Конгресс США разрешил Пентагону создать оружие против России
Сирийская армия уничтожила последний оплот ИГ в стране
На Украине назначен новый командующий операцией в Донбассе
МВД уволило руководителей полковника Захарченко
Супруга Джигарханяна согласилась на развод
Спорт
«Красная машина» заведется на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею стартует в олимпийском сезоне матчем против команды Финляндии на Кубке Карьяла
Авто
Ну почти кроссовер: тестируем новый Kia за 775 тысяч рублей Если хочешь быть успешным у нас, то просто обязан иметь в гамме доступную модель с имиджем SUV
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы» В Москве прошла звездная премьера комедии режиссера-дебютанта Александра Молочникова, в которой многие отечественные знаменитости сыграли пародии на самих себя
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь