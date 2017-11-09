В Челябинске иномарка врезалась в алкомаркет
В Челябинске сегодня, 9 ноября, днем произошло ДТП на перекрестке улиц Каслинская и Островского, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на фото очевидцев в социальной сети.
В Челябинске сегодня, 9 ноября, днем произошло ДТП на перекрестке улиц Каслинская и Островского, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на фото очевидцев в социальной сети.
Официальных подробностей аварии пока нет, известно лишь, что участниками ДТП стали два автомобиля марки «Мазда». Одна из них от удара врезалась в алкогольный магазин «Красное и белое», располагающийся прямо на перекрестке. Информации о пострадавших нет, хотя, по словам очевидцев, на перекрестке стоял автомобиль скорой помощи. Однако чудом никого из пешеходов иномарка не задела.
«Мазда поворачивала на Островского. Я только успел увидеть, что зеленый для пешеходов горел. Значит Мазда летела на красный. Ладно, хоть людей не сбила! Там трое проходили через пешеходный переход», — комментирует очевидец.