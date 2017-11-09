В Челябинске иномарка врезалась в алкомаркет

Официальных подробностей аварии пока нет, известно лишь, что участниками ДТП стали два автомобиля марки «Мазда». Одна из них от удара врезалась в алкогольный магазин «Красное и белое», располагающийся прямо на перекрестке. Информации о пострадавших нет, хотя, по словам очевидцев, на перекрестке стоял автомобиль скорой помощи. Однако чудом никого из пешеходов иномарка не задела.