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14:40 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске иномарка врезалась в алкомаркет

В Челябинске сегодня, 9 ноября, днем произошло ДТП на перекрестке улиц Каслинская и Островского, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на фото очевидцев в социальной сети.

Официальных подробностей аварии пока нет, известно лишь, что участниками ДТП стали два автомобиля марки «Мазда». Одна из них от удара врезалась в алкогольный магазин «Красное и белое», располагающийся прямо на перекрестке. Информации о пострадавших нет, хотя, по словам очевидцев, на перекрестке стоял автомобиль скорой помощи. Однако чудом никого из пешеходов иномарка не задела.

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«Мазда поворачивала на Островского. Я только успел увидеть, что зеленый для пешеходов горел. Значит Мазда летела на красный. Ладно, хоть людей не сбила! Там трое проходили через пешеходный переход», — комментирует очевидец.

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