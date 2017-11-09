Полиция Омска ищет мужчину, который вслед за школьником «заминировал» гимназию № 76

Специальные службы не нашли в гимназии № 76, которую «минируют» второй день подряд, никаких взрывных устройств. Но, как сообщили Om1.ru в полиции, поиски звонившего продолжаются.

Уже ни для кого не секрет, что звонил взрослый мужчина. Ученики гимназии пишут в социальных сетях: об этом им рассказали учителя. Но полиция не исключает, что телефонный террорист может быть несовершеннолетним — подростком, у которого уже завершилась ломка голоса.