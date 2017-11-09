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14:55 (мск), источник: Om1.ru

Полиция Омска ищет мужчину, который вслед за школьником «заминировал» гимназию № 76

Второе подряд сообщение о заложенной в здании бомбе тоже оказалось ложным. Но телефонного террориста ещё не нашли.

Специальные службы не нашли в гимназии № 76, которую «минируют» второй день подряд, никаких взрывных устройств. Но, как сообщили Om1.ru в полиции, поиски звонившего продолжаются.

УМВД по Омской области:

 — В 13:20 осмотр школы был завершён. Опасные предметы не обнаружены. Школа работает в текущем режиме. Проверка продолжается.

Уже ни для кого не секрет, что звонил взрослый мужчина. Ученики гимназии пишут в социальных сетях: об этом им рассказали учителя. Но полиция не исключает, что телефонный террорист может быть несовершеннолетним — подростком, у которого уже завершилась ломка голоса.

Напомним, что позавчера Омск подвергся очередной атаке телефонных террористов: эвакуировали 48 зданий. А накануне в гимназию № 76 позвонил ребёнок и сообщил: здание заминировано. Имитатором преступников, которых ищет ФСБ, оказался 13-летний ученик этого учебного заведения.

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