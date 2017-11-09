В Петербурге проходят обыски в офисе банка «Гефест»

В четверг 9 ноября сотрудники Следственного комитета в компании с коллегами из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Петербурга наведались в офис коммерческого банка «Гефест». Не с праздным визитом, а с обысками.

Известно, что оперативные мероприятия проходят не только в офисе организации на Большом проспекте Васильевского острова, но и в квартире ее акционера Вячеслава Ананских. Его-то и подозревают в незаконной банковской деятельности и обналичивании 150 миллионов рублей.

Подробности обысков уточняются. Известно, что Вячеслав Ананских, брат депутата Госдумы Игоря Ананских, гостей в форме не ждал и пускать не хотел.