В Петербурге проходят обыски в офисе банка «Гефест»
Силовики наведались в банк по делу о незаконном обналичивании 150 миллионов рублей.
Силовики наведались в банк по делу о незаконном обналичивании 150 миллионов рублей.
В четверг 9 ноября сотрудники Следственного комитета в компании с коллегами из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Петербурга наведались в офис коммерческого банка «Гефест». Не с праздным визитом, а с обысками.
Известно, что оперативные мероприятия проходят не только в офисе организации на Большом проспекте Васильевского острова, но и в квартире ее акционера Вячеслава Ананских.
Подробности обысков уточняются. Известно, что Вячеслав Ананских, брат депутата Госдумы Игоря Ананских, гостей в форме не ждал и пускать не хотел.
К слову, «Гефест» был зарегистрирован в 1990 году. Его чистые активы на начало 2017 года составляли 619 миллионов рублей, сообщает «Санкт-Петербург.ру». Банк ориентирован на работу с корпоративными клиентами, его головной офис находится в Твери.