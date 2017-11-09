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14:54 (мск), источник: Интерфакс

Педофилов, напавших на 12-летнюю девочку, разыскивают в Екатеринбурге

Екатеринбург. 9 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Следственные органы в Екатеринбурге возбудили уголовное дело о сексуальном насилии над малолетней девочкой, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области в четверг.

По данным следствия, преступление сексуального характера в отношении девочки было совершено двумя мужчинами вечером 7 ноября в Чкаловском районе города.

Уголовное дело возбуждено по ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и принято к производству третьим отделом по расследованию особо важных дел.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных скорейшее задержание лиц, причастных к преступлению. Анализируются видеозаписи с камер наружного наблюдения, проводится допрос свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз.

Как говорится в официальном сообщении руководителя пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, около 200 сотрудников полиции задействованы в розыске.

«Практическую помощь территориальному ОВД, на чьей территории произошло ЧП, оказывают в круглосуточном режиме порядка 50 сыщиков уголовного розыска главка и городского УМВД», — отметил он.

В. Горелых добавил, что в здании отдела полиции N13 работает оперативный штаб. Проверяются судимые лица, склонные к таким поступкам граждане, наркоманы, бомжи и другие. Местным жителям показывают фоторобот нападавшего.

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По данным местных СМИ, пострадавшей девочке 12 лет.

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