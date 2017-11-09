Педофилов, напавших на 12-летнюю девочку, разыскивают в Екатеринбурге
Екатеринбург. 9 ноября.
Екатеринбург. 9 ноября.
По данным следствия, преступление сексуального характера в отношении девочки было совершено двумя мужчинами вечером 7 ноября в Чкаловском районе города.
Уголовное дело возбуждено по ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и принято к производству третьим отделом по расследованию особо важных дел.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных скорейшее задержание лиц, причастных к преступлению. Анализируются видеозаписи с камер наружного наблюдения, проводится допрос свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз.
Как говорится в официальном сообщении руководителя
«Практическую помощь территориальному ОВД, на чьей территории произошло ЧП, оказывают в круглосуточном режиме порядка 50 сыщиков уголовного розыска главка и городского УМВД», — отметил он.
В. Горелых добавил, что в здании отдела полиции N13 работает оперативный штаб. Проверяются судимые лица, склонные к таким поступкам граждане, наркоманы, бомжи и другие. Местным жителям показывают фоторобот нападавшего.
По данным местных СМИ, пострадавшей девочке 12 лет.