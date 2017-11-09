Пьяный бесправник устроил гонки с ГАИ в Бресте

Источник: Sputnik.by

Сотрудники ГАИ отреагировали на звонок, прибыли на место и попытались остановить легковушку, подавая звуковые и световые сигналы, однако водитель на них не отреагировал, рассказали в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

На неоднократные требования инспекторов об остановке водитель реагировал ускорением, а потом и вовсе, уходя от погони, выехал на встречную полосу движения и создал опасную ситуацию для других участников дорожного движения.

Маршрут погони пролегал по улицам Московской, Пионерской и Янки Купалы. Преследовали водителя три экипажа ГАИ. Нарушителя удалось задержать на улице Гродненской.