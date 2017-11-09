В Губахе случайные свидетели задержали мужчину, напавшего на павильон

В Губахе двое свидетелей разбойного нападения на павильон микрозаймов задержали злоумышленника.

В дежурную часть отдела полиции Губахи позвонили двое мужчин и рассказали, что задержали напавшего на павильон микрозаймов. Сообщили, что находятся недалеко от торгового центра на улице Ленина. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что мужчина похитил из кассы микрофинансовой организации 19,9 тысяч рублей, угрожая ножом 30-летней сотруднице офиса.

«Позвонившие в полицию мужчины в это время находились на работе в торговом центре и стали случайными свидетелями происшествия. Они выбежали на улицу, бросились догонять предполагаемого преступника. Поймав мужчину, они его обезвредили, сообщили о происшествии в полицию и удерживали злоумышленника до приезда правоохранителей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Когда задержанного доставили в отдел полиции, выяснилось, что злоумышленник — 55-летний житель посёлка Широковский. Ранее он был судим за особо тяжкое преступление и освободился из исправительной колонии в июне 2017 года. При личном досмотре у него изъяли похищенные деньги.