В Волгограде пресекли попытку сбыта крупной партии марихуаны
Спецоперация во время встречи наркодилеров. Попытку сбыта крупной партии марихуаны пресекли полицейские в Волгограде.
Спецоперация во время встречи наркодилеров. Попытку сбыта крупной партии марихуаны пресекли полицейские в Волгограде.
На парковке одного из ресторанов при попытке сбыта партии наркотика задержаны трое участников организованной группы. Операцию провели волгоградские оперативники при силовой поддержке бойцов полицейского спецназа «Гром». Встречу наркодилеров контролировали полицейские, и как только «груз» был передан, а деньги получены, начался силовой этап спецоперации. В салоне авто одного из подозреваемых полицейские обнаружили полимерные пакеты с наркотическим веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что изъятое вещество — марихуана. При этом во время задержания злоумышленник пытался избавиться от явных улиц — мешка с наркотиком.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «Было установлено, что лидером группы являлся 46-летний ранее неоднократно судимый за различные преступления житель Краснооктябрьского района. Приобретая через сеть Интернет семена, мужчина культивировал наркосодержащие растения на территории дачного общества в Калачевском районе. Впоследствии наркотики перевозились в Волгоград, где реализовались партиями».
Обыски проводили одновременно в трех районах Волгограда — по месту жительства, в гаражных боксах задержанных полицейские изъяли в общей сложности около 16 килограммов растительного наркотика. Хранили запрещенное вещество в пластиковых контейнерах. Подозреваемые сознались в содеянном. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Каждому участнику организованной группы грозит до 20 лет лишения свободы.