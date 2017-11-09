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16:14 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде пресекли попытку сбыта крупной партии марихуаны

Спецоперация во время встречи наркодилеров. Попытку сбыта крупной партии марихуаны пресекли полицейские в Волгограде.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

На парковке одного из ресторанов при попытке сбыта партии наркотика задержаны трое участников организованной группы. Операцию провели волгоградские оперативники при силовой поддержке бойцов полицейского спецназа «Гром». Встречу наркодилеров контролировали полицейские, и как только «груз» был передан, а деньги получены, начался силовой этап спецоперации. В салоне авто одного из подозреваемых полицейские обнаружили полимерные пакеты с наркотическим веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что изъятое вещество — марихуана. При этом во время задержания злоумышленник пытался избавиться от явных улиц — мешка с наркотиком.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «Было установлено, что лидером группы являлся 46-летний ранее неоднократно судимый за различные преступления житель Краснооктябрьского района. Приобретая через сеть Интернет семена, мужчина культивировал наркосодержащие растения на территории дачного общества в Калачевском районе. Впоследствии наркотики перевозились в Волгоград, где реализовались партиями».

Обыски проводили одновременно в трех районах Волгограда — по месту жительства, в гаражных боксах задержанных полицейские изъяли в общей сложности около 16 килограммов растительного наркотика. Хранили запрещенное вещество в пластиковых контейнерах. Подозреваемые сознались в содеянном. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Каждому участнику организованной группы грозит до 20 лет лишения свободы.

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