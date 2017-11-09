В Волгограде пресекли попытку сбыта крупной партии марихуаны

На парковке одного из ресторанов при попытке сбыта партии наркотика задержаны трое участников организованной группы. Операцию провели волгоградские оперативники при силовой поддержке бойцов полицейского спецназа «Гром». Встречу наркодилеров контролировали полицейские, и как только «груз» был передан, а деньги получены, начался силовой этап спецоперации. В салоне авто одного из подозреваемых полицейские обнаружили полимерные пакеты с наркотическим веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что изъятое вещество — марихуана. При этом во время задержания злоумышленник пытался избавиться от явных улиц — мешка с наркотиком.