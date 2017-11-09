Убивший сына с невесткой воронежский стрелок ранил себя 9 раз ножом в тюремной больнице

Воронежский стрелок Александр Зонов, которого обвиняют в убийстве сына и невестки, покушении на жизнь пристава, задержался в тюремной больнице. По сведениям «Вести-Воронеж», пенсионер ранил себя 9 раз острым предметом — предположительно, ножом.

По данным собственного источника, ни одно из ранений арестанта не было серьёзным и опасным для его жизни. При этом они дали пенсионеру повод задержаться в тюремной больнице, где режим намного мягче, чем в СИЗО. Зонов проходил там лечение по поводу ранений в ногу, полученных при задержании. Перед инцидентом подследственного готовили к выписке.

История 63-летнего Александра Зонова получила огласку в конце сентября 2017 года. Пенсионер из-за раздела имущества и затяжного конфликта с семьёй застрелил сына и невестку карабина «Сайга» утром 27 сентября. Двойное убийство произошло на улице Семёновской в микрорайоне Тепличный. Пенсионер подкараулил 39-летнего сына и 37-летнюю невестку, когда те собирались ехать на работу, и застрелил их в машине. У пары осталось двое детей-школьников. Расстреляв сына с невесткой, мужчина вернулся на улицу Рушникова, где поджёг дом, в котором он жил с бывшей женой и младшим сыном.

Уехав из Тепличного, Александр Зонов отправился на улицу Домостроителей к зданию Советского районного отдела судебных приставов. Там он у выхода дождался 31-летнего пристава, по которой открыл стрельбу — выстрелил как минимум три раза. Женщину с тяжёлыми ранениями доставили в больницу, где ей провели операцию.

Начальника отдела судебных приставов пенсионер пошёл расстреливать, чтобы отомстить. Отдел не мог взыскать в его пользу деньги с сына больше пяти лет, несмотря на просьбы и жалобы Зонова.

После этого Зонов отправился к мировому суду, где, вероятно, собрался застрелить судью. Сам он после мести собирался покончить с собой. В авто после задержания пенсионера нашли предсмертную записку, обращённую к младшему сыну.

При задержании во дворе дома по улице Шендрикова полицейские дважды выстрелили в ногу Зонова. Ему потребовалась медицинская помощь, после ареста мужчина попал в тюремную больницу.