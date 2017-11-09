Убивший сына с невесткой воронежский стрелок ранил себя 9 раз ножом в тюремной больнице
Александр Зонов, вероятно, решил задержаться на лечении, чтобы не переезжать в СИЗО.
Александр Зонов, вероятно, решил задержаться на лечении, чтобы не переезжать в СИЗО.
Воронежский стрелок Александр Зонов, которого обвиняют в убийстве сына и невестки, покушении на жизнь пристава, задержался в тюремной больнице. По сведениям «Вести-Воронеж», пенсионер ранил себя 9 раз острым предметом — предположительно, ножом.
По данным собственного источника, ни одно из ранений арестанта не было серьёзным и опасным для его жизни. При этом они дали пенсионеру повод задержаться в тюремной больнице, где режим намного мягче, чем в СИЗО. Зонов проходил там лечение по поводу ранений в ногу, полученных при задержании. Перед инцидентом подследственного готовили к выписке.
История 63-летнего Александра Зонова получила огласку в конце сентября 2017 года. Пенсионер
Уехав из Тепличного, Александр Зонов отправился на улицу Домостроителей к зданию Советского районного отдела судебных приставов. Там он у выхода дождался 31-летнего пристава, по которой открыл стрельбу — выстрелил как минимум три раза. Женщину с тяжёлыми ранениями доставили в больницу, где ей провели операцию.
Начальника отдела судебных приставов пенсионер пошёл расстреливать, чтобы отомстить. Отдел не мог взыскать в его пользу деньги с сына больше пяти лет, несмотря на просьбы и жалобы Зонова.
После этого Зонов отправился к мировому суду, где, вероятно, собрался застрелить судью. Сам он после мести собирался покончить с собой. В авто после задержания пенсионера нашли предсмертную записку, обращённую к младшему сыну.
При задержании во дворе дома по улице Шендрикова полицейские дважды выстрелили в ногу Зонова. Ему потребовалась медицинская помощь, после ареста мужчина попал в тюремную больницу.
При предъявлении обвинения стрелок признал вину в двойном убийстве и покушении на жизнь пристава, сообщали в СУ СКР по региону. Если вину пенсионера докажут, ему грозит пожизненное наказание.