К проверке ДТП под Ярославлем подключилось свердловское СУСК

Столкновение экскурсионного автобуса и грузовика произошло на 188-м километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» вблизи населенного пункта Деболовское. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадавшие — 15 детей и водитель с преподавателем — были госпитализированы в Ростовскую ЦРБ. Шофер автобуса позже скончался. По факту происшествия возбудили дело.

«С учетом того, что в результате данного происшествия пострадали несовершеннолетние учащиеся ряда средних общеобразовательных учреждений города Екатеринбурга, и вопрос организации данной туристической поездки решался соответствующими должностными лицами именно в Екатеринбурге, следственным управлением СК России по Свердловской области принято решение об организации самостоятельной доследственной проверки», — уточняет ведомство.

По данным ведомства, цель проверки — дать объективную и принципиальную правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, принимавших участие в организации массового выезда екатеринбургских школьников.

«При этом особое внимание будет обращено на соблюдение организаторами туристической поездки требований нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы безопасности при осуществлении массовых выездов несовершеннолетних, а также на наличие у организаторов поездки необходимой для данного рода мероприятий разрешительной документации», — отмечает управление.