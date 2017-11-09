Российский омбудсмен просит медиков предоставить самолет для эвакуации челябинки из Таиланда

«Мы направили запрос на имя руководителя Центра медицины катастроф “Защита” с просьбой о выделении в первоочередном порядке борта в соответствии с медицинскими показаниями», — цитирует Соловьева ТАСС.

Жительница Челябинска впала в кому после падения с велосипеда в Таиланде в конце октября. До 7 ноября лечение и нахождение пострадавшей в больнице оплачивала страховая компания — девушка была застрахована на 40 тыс. долларов.