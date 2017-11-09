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15:28 (мск), источник: ЕАН

Российский омбудсмен просит медиков предоставить самолет для эвакуации челябинки из Таиланда

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила срочно предоставить борт для эвакуации челябинки Марины Логиновой, впавшей в кому в Таиланде. Об этом заявил в четверг журналистам руководитель рабочего аппарата омбудсмена Иван Соловьев.

«Мы направили запрос на имя руководителя Центра медицины катастроф “Защита” с просьбой о выделении в первоочередном порядке борта в соответствии с медицинскими показаниями», — цитирует Соловьева ТАСС.

Жительница Челябинска впала в кому после падения с велосипеда в Таиланде в конце октября. До 7 ноября лечение и нахождение пострадавшей в больнице оплачивала страховая компания — девушка была застрахована на 40 тыс. долларов.

Пациентке сделали две операции по трепанации черепа, но ее состояние до сих пор тяжелое. Теперь страховые деньги закончились. Госпиталь, в котором находится девушка, предоставил родственникам серьезную скидку: со 170 тысяч рублей в день до 70, тем не менее они вынуждены собирать средства, пишет «РИА Новости».

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