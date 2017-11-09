В Перми эвакуируют посетителей торговых центров
Точно известно, что эвакуированы люди из ТЦ «Бизнес галерея», ТЦ «Алмаз» и ЦУМа. Однако более подробную информацию пока получить не удалось.
Точно известно, что эвакуированы люди из ТЦ «Бизнес галерея», ТЦ «Алмаз» и ЦУМа. Однако более подробную информацию пока получить не удалось.
9 ноября поступило несколько анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах в торговых центрах Перми. Представитель городской службы спасения Виталий Юрьев сообщил, что эвакуированы посетители и сотрудники ТЦ «Бизнес галереи».
Также «Новостям Перми» стало известно о том, что эвакуированы посетители ЦУМа, ТЦ «Алмаз», возможно «Столицы» и гипермаркета «Семья», однако эта информация подлежит уточнению. Всего сообщение о заложенных взрывных устройствах коснулось, по предварительным данным, пять торговых центров.
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