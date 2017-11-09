В Перми эвакуируют посетителей торговых центров

9 ноября поступило несколько анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах в торговых центрах Перми. Представитель городской службы спасения Виталий Юрьев сообщил, что эвакуированы посетители и сотрудники ТЦ «Бизнес галереи».



Также «Новостям Перми» стало известно о том, что эвакуированы посетители ЦУМа, ТЦ «Алмаз», возможно «Столицы» и гипермаркета «Семья», однако эта информация подлежит уточнению. Всего сообщение о заложенных взрывных устройствах коснулось, по предварительным данным, пять торговых центров.