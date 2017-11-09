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15:48 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии нашлась 16-летняя Дарья Краснова

Девушку искали три недели. Вариантов ее местонахождения было несколько.

Напомним, 16-летняя девушка пропала 19 октября в районе улицы Ухтомского в Дёме. О пропаже девушки сообщили волонтеры.

Оказалось, что она и раньше уходила из дома. По сведениям, полученным от родственников, Дарья могла находиться у своего парня. В то же время ее одноклассники рассказали, что девушка нередко пропадала в компании друзей на квартирах.

По информации от собственного источника ProUfu.ru, на днях Дарью нашли сотрудники полиции. Она жива и здорова. Девушку сразу доставили домой к родным. Известно, что ее воспитывает бабушка.

Напомним, в последнее время участились случаи пропажи подростков. Недавно в Набережных Челнах пропали две подруги девушек — обнаружили в одной из деревень Пермского края. Накануне нашлась 15-летняя Дарья Галимова, сбежавшая из дома из-за большой любви к парню. По словам девушки, все время она находилась у подруги.

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