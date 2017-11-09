В Воронежской области суд рассмотрит дело о смерти 27-летнего пациента

Россошанский районный суд приступил к рассмотрению дела о причинении смерти по неосторожности в отношении 51-летнего врача-реаниматолога. Врач не оказал своевременную помощь, в результате чего 27-летний пациент умер. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила консультант райсуда Инна Черткова в четверг, 9 ноября.

Инцидент произошел в декабре 2015 года. Россошанца доставили на «скорой» в райбольницу. По показаниям свидетелей, пациенту с сахарным диабетом не оказали своевременную помощь, из-за чего он впал в кому и скончался. Экспертиза показала, что к смерти мужчины привела тяжелая декомпенсация сахарного диабета I типа с развитием кетоацидотической комы.