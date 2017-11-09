В Воронежской области суд рассмотрит дело о смерти 27-летнего пациента

Россошанский районный суд приступил к рассмотрению дела о причинении смерти по неосторожности в отношении 51-летнего
Инцидент произошел в декабре 2015 года. Россошанца доставили на «скорой» в райбольницу. По показаниям свидетелей, пациенту с сахарным диабетом не оказали своевременную помощь,
На первом слушании дела подозреваемый вину не признал. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.