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16:19 (мск), источник: Городской репортер

В Новошахтинске нашли тело пропавшей 19-летней девушки

Обнаружено тело 19-летней жительницы Новошахтинска, которая пропала в городе в конце октября, сообщает пресс-служба СКР по Ростовской области.

Известно, что 26 октября девушка ушла из дома и не вернулась.

9 ноября на окраине Новошахтинска было обнаружено тело пропавшей местной жительницы без признаков насильственной смерти.

«Все ценные вещи, документы, деньги, мобильный телефон находились при ней. При внешнем осмотре тела телесных повреждений обнаружено не было», — говорится в сообщении.

Сейчас специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу, по итогам которой установят предварительную причину смерти девушки. Окончательная причина смерти будет определена после проведения всех необходимых лабораторных исследований.

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