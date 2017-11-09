В Новошахтинске нашли тело пропавшей 19-летней девушки

Известно, что 26 октября девушка ушла из дома и не вернулась.

9 ноября на окраине Новошахтинска было обнаружено тело пропавшей местной жительницы без признаков насильственной смерти.

«Все ценные вещи, документы, деньги, мобильный телефон находились при ней. При внешнем осмотре тела телесных повреждений обнаружено не было», — говорится в сообщении.