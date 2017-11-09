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16:07 (мск), источник: Volga News

За ограбление банка вынесли приговор экс-сотруднику УФСИН Самарской области

В Советском районном суде Самары вынесли приговор экс-сотруднику областного УФСИН Денису Кузнецову.

Напомним, его обвиняли в вооруженном разбойном нападении на офис банка «Солидарность» на ул. Победы, 71 в Самаре. 31 марта 2017 г., в 19:00, когда сотрудницы уже собирались запереть двери, к ним зашел человек в маске, в руке у него был пистолет. Он заставил двух женщин открыть сейф и сложить деньги в пакет, после чего запер их в туалете. Вызволили девушек сотрудники ГБР. Но когда они приехали по вызову тревожной кнопки, которую успела нажать одна из работниц банка, преступник уже скрылся.

Впрочем, его подозреваемого равно «вычислили». Так начальник караула ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области Денис Кузнецов оказался по ту сторону решетки. Разумеется, к этому моменту он уже был уволен с должности.

Вину мужчина признавал полностью. В свое оправдание говорил, что как и многие сейчас, погряз в долгах и кредитах: жил с гражданской женой и ее сыном, помогал сестре, которая училась в колледже, и родителям. Денег катастрофически не хватало, он брал займы в микрофинансовых организациях, кредиты, потом делал ставки в букмекерских конторах, и окончательно запутался.

Как-то он купил в подарок брату пневматический пистолет, но оружие оказалось нерабочим. На внешнем виде это никак не отображалось, поэтому именно этот пистолет Денис Кузнецов взял на дело, когда пошел в банк.

31 марта он вынес оттуда 5, 31 марта 2017 г., $5,6 тыс. и 4,3 тыс. евро. Однако при пересчете изъятых у него денег в зале суда выявили существенный недостаток отечественной валюты. В то время как Кузнецов уверял, что потратил лишь 600 тыс. 31 марта 2017 г., в наличии из 5,3 млн руб. оказались лишь 2,6 млн рублей.

Выплачивать разницу, разумеется, придется Кузнецову.

Врио председателя Советского районного суда Денис Лазарев признал Кузнецова виновным в разбое в особо крупном размере с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, и приговорил его к шести годам колонии строгого режима. Он также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших: двум операционисткам банка Кузнецов обязан выплатить по 200 тыс. руб. каждой, а банку вернуть утерянное — 2,6 млн рублей.

Будут ли стороны обжаловать такое решение суда, пока не известно.

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