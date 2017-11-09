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16:06 (мск), источник: ТАСС

В Ижевске обрушилась часть жилого дома

Под завалами здания могут находиться люди.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 9 ноября. В Ижевске обрушилась часть дома с первого по девятый этажи. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Обрушился подъезд с первого по девятые этажи, сказал собеседник агентства. На месте образовались завалы, под ними могут находиться люди. Информация о погибших не поступала. «Есть пострадавшие, но их число уточняется», — сообщили в экстренных службах.

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В Центральном региональном центре (ЦРЦ) МЧС агентству подтвердили информацию о частичном обрушении дома, а также о том, что под завалами могут быть люди. «На место выехали все оперативные службы», — сообщили в МЧС.

Информация об обрушении подъезда с первого по девятый этажи поступила от очевидцев. «В 15:44 мск поступило сообщении о ЧП по улице Удмуртская, дом 26. Это девятиэтажный панельный шестиподъездный дом», — сказал представитель ЦРЦ.

Силы МЧС переведены в режим чрезвычайной ситуации. На месте происшествия работает Ижевский спасательный гарнизон, ведется разбор завалов.

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Власти региона сообщили, что, по предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. «Глава Удмуртии Александр Бречалов выехал на место обрушения дома. Как доложили ему представители МЧС, предварительная версия произошедшего — взрыв бытового газа. Ситуация под личным контролем главы региона. Создан оперативный штаб», — сказали в пресс-службе правительства региона.

На место происшествия также выехала Следственная группа управления СК по региону. «На место ЧП выехала группа следователей вместе с руководителем следственного управления СК РФ по региону Владимиром Никешкиным… Подтвержденной информации о погибших и пострадавших пока нет никакой», — сказали в пресс-службе ведомства.

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Источник трансляции: ТАСС
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