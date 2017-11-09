В Ижевске обрушилась часть жилого дома

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 9 ноября. В Ижевске обрушилась часть дома с первого по девятый этажи. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Обрушился подъезд с первого по девятые этажи, сказал собеседник агентства. На месте образовались завалы, под ними могут находиться люди. Информация о погибших не поступала. «Есть пострадавшие, но их число уточняется», — сообщили в экстренных службах.

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В Центральном региональном центре (ЦРЦ) МЧС агентству подтвердили информацию о частичном обрушении дома, а также о том, что под завалами могут быть люди. «На место выехали все оперативные службы», — сообщили в МЧС.

Информация об обрушении подъезда с первого по девятый этажи поступила от очевидцев. «В 15:44 мск поступило сообщении о ЧП по улице Удмуртская, дом 26. Это девятиэтажный панельный шестиподъездный дом», — сказал представитель ЦРЦ.

Силы МЧС переведены в режим чрезвычайной ситуации. На месте происшествия работает Ижевский спасательный гарнизон, ведется разбор завалов.

Власти региона сообщили, что, по предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. «Глава Удмуртии Александр Бречалов выехал на место обрушения дома. Как доложили ему представители МЧС, предварительная версия произошедшего — взрыв бытового газа. Ситуация под личным контролем главы региона. Создан оперативный штаб», — сказали в пресс-службе правительства региона.

На место происшествия также выехала Следственная группа управления СК по региону. «На место ЧП выехала группа следователей вместе с руководителем следственного управления СК РФ по региону Владимиром Никешкиным… Подтвержденной информации о погибших и пострадавших пока нет никакой», — сказали в пресс-службе ведомства.

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