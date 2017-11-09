В Уфе пьяный пациент избил приехавшую на вызов сотрудницу скорой помощи
Очередной случай нападения на фельдшера скорой медицинской помощи Уфы был совершен на днях в Калининском районе Уфы.
Очередной случай нападения на фельдшера скорой медицинской помощи Уфы был совершен на днях в Калининском районе Уфы.
Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, пьяный мужчина руками и ногами избил приехавшую на вызов 41-летнюю сотрудницу станции скорой медицинской помощи города Уфы.
ЧП произошло в одном из домов по улице Орджоникидзе.
По факту нападения на медика в региональном следственном управлении СКР начали доследственную проверку.