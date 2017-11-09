Полиция завела дело о вырубках в Сочинском национальном парке
Полиция возбудила уголовное дело о вырубках на территории Сочинского национального парка.
Полиция возбудила уголовное дело о вырубках на территории Сочинского национального парка.
«Полиция Лазаревского района города Сочи возбудила дело по поводу вырубок в
Дело возбуждено по статье 262 УК РФ «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов». Ответственность по статье предполагает штраф до 200 тыс. рублей и исправительные работы сроком до двух лет.
В августе 2017 года Всемирный фонд дикой природы WWF обнаружил, что заповедные участки Сочинского нацпарка продаются под рубку через аукционы, организованные министерством природных ресурсов Краснодарского края. Об этом сообщает
Тогда WWF России обратился в Министерство природных ресурсов РФ, а также в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой обеспечить на этой территории режим особой охраны природных комплексов и объектов, исключающий любую деятельность, противоречащую целям и задачам национального парка.
По данным Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС), в 2017 году Минприроды Краснодарского края с двумя предпринимателями было заключено 10 договоров