Полиция завела дело о вырубках в Сочинском национальном парке

«Полиция Лазаревского района города Сочи возбудила дело по поводу вырубок в Солох-Аульском лестничестве. Ущерб оценивается на сумму свыше 2 млн 300 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по статье 262 УК РФ «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов». Ответственность по статье предполагает штраф до 200 тыс. рублей и исправительные работы сроком до двух лет.

В августе 2017 года Всемирный фонд дикой природы WWF обнаружил, что заповедные участки Сочинского нацпарка продаются под рубку через аукционы, организованные министерством природных ресурсов Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба WWF.

Тогда WWF России обратился в Министерство природных ресурсов РФ, а также в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой обеспечить на этой территории режим особой охраны природных комплексов и объектов, исключающий любую деятельность, противоречащую целям и задачам национального парка.