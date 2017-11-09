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17:52 (мск), источник: ЮГА.ру

Полиция завела дело о вырубках в Сочинском национальном парке

Полиция возбудила уголовное дело о вырубках на территории Сочинского национального парка.

«Полиция Лазаревского района города Сочи возбудила дело по поводу вырубок в Солох-Аульском лестничестве. Ущерб оценивается на сумму свыше 2 млн 300 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по статье 262 УК РФ «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов». Ответственность по статье предполагает штраф до 200 тыс. рублей и исправительные работы сроком до двух лет.

В августе 2017 года Всемирный фонд дикой природы WWF обнаружил, что заповедные участки Сочинского нацпарка продаются под рубку через аукционы, организованные министерством природных ресурсов Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба WWF.

Тогда WWF России обратился в Министерство природных ресурсов РФ, а также в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой обеспечить на этой территории режим особой охраны природных комплексов и объектов, исключающий любую деятельность, противоречащую целям и задачам национального парка.

По данным Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС), в 2017 году Минприроды Краснодарского края с двумя предпринимателями было заключено 10 договоров купли-продажи лесных насаждений в Солох-Аульском участковом лесничестве, передает ТАСС. Общий объем планируемой заготовки составляет 1,03 тыс. и 1,23 тыс. кубометров соответственно. Как отмечается в справке ЛесЕГАИС, сведения о контрактах были внесены с нарушениями Лесного кодекса РФ. Заготовка леса в Сочинском нацпарке производилась и в 2016 году, часть древесины ценных пород — дуб, бук, ясень — отправляли на экспорт в Китай.

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