В Воронежской области полиция объявила поиски изрубившего топором чужую иномарку

Инцидент произошел 26 октября по адресу: Олимпийский бульвар, 12. Представитель ведомства рассказал, что заявление о повреждении иномарки в полицию подала 32-летняя местная жительница. По какой причине неизвестный мужчина повредил автомобиль — пока неизвестно. Обстоятельства происшествия выясняются.

На видеозаписи видно, как по тротуару идет мужчина, лицо которого прикрыто капюшоном. Он подходит к иномарке, делает несколько ударов по капоту и скрывается, оставив топор на месте происшествия. Всех, кто обладает какой-либо информацией о злоумышленнике, владелец просит обратиться на почту help136@yandex.ru.