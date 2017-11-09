В Воронежской области полиция объявила поиски изрубившего топором чужую иномарку
Полиция начала поиски неизвестного, который повредил топором припаркованный во дворе дома автомобиль Mazda, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Полиция начала поиски неизвестного, который повредил топором припаркованный во дворе дома автомобиль Mazda, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Инцидент произошел 26 октября по адресу: Олимпийский бульвар, 12. Представитель ведомства рассказал, что заявление о повреждении иномарки в полицию подала 32-летняя местная жительница. По какой причине неизвестный мужчина повредил автомобиль — пока неизвестно. Обстоятельства происшествия выясняются.
На видеозаписи видно, как по тротуару идет мужчина, лицо которого прикрыто капюшоном. Он подходит к иномарке, делает несколько ударов по капоту и скрывается, оставив топор на месте происшествия. Всех, кто обладает