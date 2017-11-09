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16:50 (мск), источник: Интерфакс

Один человек погиб и двое госпитализированы после обрушения подъезда в Ижевске

В девятиэтажном здании разрушены 32 квартиры.

Телефон горячей линии ГУ МЧС России по Удмуртской Республике
8 (3412) 51-45-50телефон горячей линииПодробнее
МЧС открыло горячую линию для родственников погибших и пострадавших после обрушения подъезда жилого дома в Ижевске 9 ноября

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU — Один человек погиб при обрушении подъезда жилого дома в Ижевске, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

«Предварительно как минимум один погибший. Уточняется информация», — сказал собеседник агентства.

Осведомленный источник добавил, что спасатели передали медикам двух человек, пострадавших при обрушении подъезда, их состояние — средней тяжести.

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В результате обрушения подъезда девятиэтажного жилого дома в Ижевске разрушены 32 квартиры, эвакуироваы жители соседнего подъезда, сообщил представитель регионального главка МЧС в ходе выезда на место главы Удмуртии Александра Бречалова.

Спасатели продолжают поиск пострадавших в результате обрушения пятого подъезда жилого дома на улице 10 лет Октября.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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