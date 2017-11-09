Один человек погиб и двое госпитализированы после обрушения подъезда в Ижевске
В девятиэтажном здании разрушены 32 квартиры.
В девятиэтажном здании разрушены 32 квартиры.
Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU — Один человек погиб при обрушении подъезда жилого дома в Ижевске, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.
Осведомленный источник добавил, что спасатели передали медикам двух человек, пострадавших при обрушении подъезда, их состояние — средней тяжести.
В результате обрушения подъезда девятиэтажного жилого дома в Ижевске разрушены 32 квартиры, эвакуироваы жители соседнего подъезда, сообщил представитель регионального главка МЧС в ходе выезда на место главы Удмуртии Александра Бречалова.
Спасатели продолжают поиск пострадавших в результате обрушения пятого подъезда жилого дома на улице 10 лет Октября.