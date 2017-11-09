СК возбудил уголовное дело по факту обрушения части дома в Ижевске

«В доме на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской Ижевска, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа. В результате обрушился один из подъездов с 1-го по 9-й этаж. Сведения о пострадавших уточняются, продолжаются поисковые мероприятия, проводится эвакуация жильцов», — сообщили в СК.