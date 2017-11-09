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17:02 (мск), источник: ТАСС

СК возбудил уголовное дело по факту обрушения части дома в Ижевске

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения части дома в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ, пока не уточняя, по какой статье квалифицировано следствие.

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«В доме на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской Ижевска, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа. В результате обрушился один из подъездов с 1-го по 9-й этаж. Сведения о пострадавших уточняются, продолжаются поисковые мероприятия, проводится эвакуация жильцов», — сообщили в СК.

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