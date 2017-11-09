Очевидец рассказал, как проходит эвакуация торгового центра в Перми
В одном из зданий правоохранители проверили третий этаж.
В одном из зданий правоохранители проверили третий этаж.
Очевидцы рассказывают об эвакуации в торговых центрах.
Сотрудники торгового центра «Кит» в микрорайоне Садовом рассказали, что об эвакуации им сообщили чуть позже 16.00.
«Нас вывели из здания, в него вошли люди с собакой и чемоданчиком и проверили третий этаж», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» сотрудник одной из торговых точек на первом этаже ТЦ.
«Мы выходили на улицу спокойно, паники не происходило. Мы были уверены, что проводятся учения, поэтому даже не взяли с собой одежду», — рассказала сотрудница торгового центра.
Сейчас за зданием торгового центра «Кит» установлен ангар, в котором греются эвакуированные сотрудники. Входы в здание
В администрации Пермского края прокомментировали ситуацию.
«9 ноября 2017 года в дежурные службы Перми поступили сообщения об обнаружении бесхозных предметов в нескольких зданиях города. По данному факту проводится проверка. Правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности населения», — пояснили в администрации.
Напомним, в последние дни массовые эвакуации проходили в нескольких городах России — Москве, Уфе, Тюмени, Омске, Пензе, Саратове,