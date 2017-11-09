В Волгограде подросток идет под суд за поджог лесополосы
17-летний волгоградец идет под суд за то, что вместе с 15-летним приятелем поджег лесополосу в Дзержинском районе.
17-летний волгоградец идет под суд за то, что вместе с 15-летним приятелем поджег лесополосу в Дзержинском районе.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, в конце августа молодые люди устроили пожар около крупного торгового центра. В результате возгорания было уничтожено около 500 деревьев и более 1 000 кустарников. Благодаря очевидцам возгорание было вовремя замечено, и огонь не успел распространиться, т.к. был оперативно потушен совместными усилиями спецслужб и местных жителей. Подростков удалось установить по записи автомобильного регистратора.
«Ожидать решения суда 17-летний злоумышленник будет, находясь под стражей. Уголовное преследование в отношении его 15-летнего приятеля прекращено, т.к. тот не достиг возраста привлечения к ответственности», — заявили в СУ СКР.
Оба молодых человека характеризуются отрицательно, потому что ранее уже попадали в поле зрения органов системы профилактики и состояли на специализированном учете.