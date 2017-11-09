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17:23 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Лепеле на пешеходном переходе сбили четвероклассника

Рано утром 8 ноября ребенок направлялся в школу, но до нее так и не дошел. На улице Горького четвероклассника прямо на нерегулируемом пешеходном переходе сбил автомобиль Renault.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Удар пришелся по касательной, поэтому малыш отделался вывихом стопы и испугом. 48-летний водитель сам вызвал скорую и ГАИ, объяснял, что только в последний момент заметил маленького пешехода и не успел среагировать. Мальчика госпитализировали в Лепельскую райбольницу. Он чувствует себя нормально.

Начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц просит водителей быть предельно внимательными и осторожными, особенно при приближении к пешеходным переходам и возле школ. Каникулы закончились, и родителям самое время напомнить детям правила поведения на дороге. Полезные знания сберегут им жизнь и здоровье.

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