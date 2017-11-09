В Лепеле на пешеходном переходе сбили четвероклассника

Удар пришелся по касательной, поэтому малыш отделался вывихом стопы и испугом. 48-летний водитель сам вызвал скорую и ГАИ, объяснял, что только в последний момент заметил маленького пешехода и не успел среагировать. Мальчика госпитализировали в Лепельскую райбольницу. Он чувствует себя нормально.

Начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц просит водителей быть предельно внимательными и осторожными, особенно при приближении к пешеходным переходам и возле школ. Каникулы закончились, и родителям самое время напомнить детям правила поведения на дороге. Полезные знания сберегут им жизнь и здоровье.