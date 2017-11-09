Из поврежденного взрывом дома в Ижевске эвакуировано около 500 человек

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Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU — Из частично обрушившегося в результате взрыва жилого 9-этажного дома в Ижевске эвакуировано около 500 человек, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

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Глава региона подтвердил гибель одного человека в результате ЧП. Источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщал о двух жертвах обрушения.

В свою очередь, представитель оперативного штаба сообщил агентству, что в разрушенном взрывом подъезде проживало 98 человек.

Как рассказал источник «Интерфакса» в экстренных службах, под завалами в обрушившейся части девятиэтажки, по предварительным данным, находятся шесть человек, они живы.

В настоящее время разбор завалов на месте продолжается. Находящаяся рядом улица перекрыта, работает беспилотник МЧС. Также на месте находится несколько «скорых», пожарные, полиция, работает Следственный комитет.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SARRZtXx1iI?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Момент взрыва зафиксирован на 2 минуте видеозаписи

Как сообщалось, сегодня в 15:45 по Москве поступило сообщение от очевидцев об обрушении подъезда жилого дома в Ижевске. Обрушился первый подъезд с 1-го по 9-й этаж многоквартирного дома по ул. Удмуртская, 261. Дом панельный, 9-этажный, шестиподъездный.

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