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17:42 (мск), источник: Интерфакс

Из поврежденного взрывом дома в Ижевске эвакуировано около 500 человек

Под завалами, по предварительным данным, остаются шесть человек.

Обрушение жилого дома в Ижевске. Официальная информация
8 (3412) 51-45-50телефон горячей линии МЧСПодробнее
8 (3412)41-41-98телефон горячей линии администрации Ижевска
8 (3412)41-42-09телефон горячей линии администрации Ижевска
В 16 час. 41 мин. в городе Ижевске произошло частичное обрушение 9-ти этажного жилого дома. Сотрудниками пожарно-спасательных формирований проводятся аварийно-спасательные работы.
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Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU — Из частично обрушившегося в результате взрыва жилого 9-этажного дома в Ижевске эвакуировано около 500 человек, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

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Глава региона подтвердил гибель одного человека в результате ЧП. Источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщал о двух жертвах обрушения.

В свою очередь, представитель оперативного штаба сообщил агентству, что в разрушенном взрывом подъезде проживало 98 человек.

Как рассказал источник «Интерфакса» в экстренных службах, под завалами в обрушившейся части девятиэтажки, по предварительным данным, находятся шесть человек, они живы.

В настоящее время разбор завалов на месте продолжается. Находящаяся рядом улица перекрыта, работает беспилотник МЧС. Также на месте находится несколько «скорых», пожарные, полиция, работает Следственный комитет.

Во время загрузки произошла ошибка.Момент взрыва зафиксирован на 2 минуте видеозаписи

Как сообщалось, сегодня в 15:45 по Москве поступило сообщение от очевидцев об обрушении подъезда жилого дома в Ижевске. Обрушился первый подъезд с 1-го по 9-й этаж многоквартирного дома по ул. Удмуртская, 261. Дом панельный, 9-этажный, шестиподъездный.

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Во время загрузки произошла ошибка.
Момент обрушения дома в Ижевске попал на видео
Во время загрузки произошла ошибка.
17:27 (мск)© Ньюстюб
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