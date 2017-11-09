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17:57 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде рабочего завода придавило металлической балкой

В Калининграде рабочий асфальтобетонного завода получил травмы во время работы. Об этом сообщается в группе «Система 112 Калининград» «ВКонтакте».

Инцидент произошёл в среду, 8 ноября, на асфальтобетонном заводе. В 14:18 оттуда поступил вызов о том, что мужчину придавило швеллером — металлической балкой. Сотрудники производства вытащили его самостоятельно.

У пострадавшего серьёзная травма головы. Его госпитализировали в БСМП.

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