В Калининграде рабочего завода придавило металлической балкой
В Калининграде рабочий асфальтобетонного завода получил травмы во время работы. Об этом сообщается в группе «Система 112 Калининград» «ВКонтакте».
В Калининграде рабочий асфальтобетонного завода получил травмы во время работы. Об этом сообщается в группе «Система 112 Калининград» «ВКонтакте».
Инцидент произошёл в среду, 8 ноября, на асфальтобетонном заводе. В 14:18 оттуда поступил вызов о том, что мужчину придавило швеллером — металлической балкой. Сотрудники производства вытащили его самостоятельно.
У пострадавшего серьёзная травма головы. Его госпитализировали в БСМП.