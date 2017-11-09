Прокуратура выявила незаконную автостоянку в Советском районе Самары

В ходе проведённой прокуратурой Советского района Самары проверки исполнения земельного законодательства было установлено, что ООО «Союз-А» в районе дома № 165 по улице Партизанской организовало автомобильную стоянку в отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок.