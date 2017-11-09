Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Нефролог или трихолог: разбираетесь ли вы во врачах
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Жену Овечкина раскритиковали в Сети из-за Бузовой
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
СМИ: что грозит водителю, если он забыл права дома
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: Киев «отдал» ДНР склад боеприпасов, сообщив о пожаре
22-летний боец “Правого сектора” погиб на Донбассе
Кончаловский считает, что мужчины «должны приставать к женщинам»
Светлана Ходченкова затмила всех на вечере в Москве (фото)
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Известны итоги боя F-35 и советского С-200 в Сирии
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
13Густой смог окутал Дели
18:47 (мск), источник: АиФ Самара

Прокуратура выявила незаконную автостоянку в Советском районе Самары

Компанию, самовольно захватившую под автостоянку земельный участок, оштрафовали на свыше 340 тысяч рублей.

Источник: РИА "Новости"

В ходе проведённой прокуратурой Советского района Самары проверки исполнения земельного законодательства было установлено, что ООО «Союз-А» в районе дома № 165 по улице Партизанской организовало автомобильную стоянку в отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок.

В целях устранения выявленных нарушений действующего законодательства районной прокуратурой в отношении юридического лица — ООО «Союз-А» возбуждено административное дело по статье «Самовольное занятие земельного участк» КоАП РФ.

По результатам рассмотрения дела виновное лицо оштрафовано на 340 662,32 рубля.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Молоко отдельно. Сочетание каких продуктов вредит организму
Число погибших при обрушении дома в Ижевске увеличилось до трех
МОК пожизненно дисквалифицировал четырех российских лыжников
Афганистан отказался от российских вертолетов
Привычка жить бедно. Почему в России такие маленькие пенсии?
В Саудовской Аравии задержали более 200 человек
NASA представило ракету для полета на Марс
Смог из индийской столицы распространился на Пакистан
Спорт
Владимир Путин: Мы не знаем, что делали с пробами в МОК Президент России публично высказался по поводу допинговых обвинений в адрес нашей страны и наших спортсменов
Авто
Ну почти кроссовер: тестируем новый Kia за 775 тысяч рублей Если хочешь быть успешным у нас, то просто обязан иметь в гамме доступную модель с имиджем SUV
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь