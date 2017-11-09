Прокуратура выявила незаконную автостоянку в Советском районе Самары
Компанию, самовольно захватившую под автостоянку земельный участок, оштрафовали на свыше 340 тысяч рублей.
Компанию, самовольно захватившую под автостоянку земельный участок, оштрафовали на свыше 340 тысяч рублей.
В ходе проведённой прокуратурой Советского района Самары проверки исполнения земельного законодательства было установлено, что ООО «Союз-А» в районе дома № 165 по улице Партизанской организовало автомобильную стоянку в отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок.
В целях устранения выявленных нарушений действующего законодательства районной прокуратурой в отношении юридического лица — ООО «Союз-А» возбуждено административное дело по статье «Самовольное занятие земельного участк» КоАП РФ.
По результатам рассмотрения дела виновное лицо оштрафовано на 340 662,32 рубля.