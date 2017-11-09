Смог из индийской столицы распространился на Пакистан

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Власти штата Пенджаб на северо-западе Индии закрыли все 25 тыс. местных школ до конца недели из-за едкого смога, который накрыл эти территории. Днем ранее в столице страны до воскресенья закрыли 6 тыс. школ. Врачи называют происходящее чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Об этом сообщает агентство France Presse.

В Пакистане первый смог был замечен 30 октября во втором по величине городе Лахоре. Об этом сообщил пакистанский англоязычный медиапортал Geo TV.

Концентрация загрязняющих частиц PM2,5 составляла 700 мкг в регионе, при этом в инструкциях Всемирной организации здравоохранения сказано, что около 35 мкг на куб. м — это максимум, безопасный для человека в течение 24-часового периода.

Низкая видимость также привела к несчастным случаям в Пакистане, один человек погиб, несколько пострадали. Тем не менее, правительство пакистанской провинции Пенджаб (одноименной с индийским штатом), к которому относится Лахор, не объявляло чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. Прогнозы погоды предсказывают, что загрязненность воздуха сохранится до 13—14 ноября , когда в штате ожидаются дожди, способные рассеять смог.

Низкие ветры и ежегодное сжигание стерня — остатков стеблей зерновых культур после сбора урожая — в индийском Пенджабе и соседних районах привели к тому, что уровень загрязняющих веществ в воздухе превысил безопасный. Плотный смог также привел к серии дорожно-транспортных происшествий на севере Индии. 8 ноября восемь учеников в Пенджабе погибли, пока ждали автобус на обочине дороги. В них врезался грузовик, водитель которого не увидел детей из-за смога. Правительство Дели будет обсуждать, следует ли вводить ограничения на вождение автомобилей.

Противодействие смогу

Источник: AFP 2017

Как отмечает AFP, 9 ноября самая читаемая англоязычная газеты страны, The Times of India, присоединилась к призывам к правительству принять меры по пресечению загрязнения, которое Индийская медицинская ассоциация ранее объявила чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.

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«Дели снова стал настоящей газовой камерой», — говорится в редакционной статье, обвиняющей власти в «политической апатии». Редакция призвала правительство «придумать конкретные меры для борьбы с самым сильным загрязнением воздуха в мире».

Как сообщила индийская медиакомпания NDTV, правительство индийской столицы призвало всех, у кого возникли трудности с дыханием, не покидать помещений и не курить. Всем жителям рекомендовали избегать напряженной деятельности. Согласно данным на сайте посольства США, уровень концентрации загрязняющих частиц PM2,5 в среду составлял более тысячи. К четвергу уровень концентрации микрочастиц упал до 590.