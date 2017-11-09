Смог из индийской столицы распространился на Пакистан
Загрязненный воздух из индийской столицы
Загрязненный воздух из индийской столицы
Власти штата Пенджаб на
В Пакистане первый смог был замечен 30 октября во втором по величине городе Лахоре. Об этом сообщил пакистанский англоязычный медиапортал Geo TV.
Низкая видимость также привела к несчастным случаям в Пакистане, один человек погиб, несколько пострадали. Тем не менее, правительство пакистанской провинции Пенджаб (одноименной с индийским штатом), к которому относится Лахор, не объявляло чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. Прогнозы погоды предсказывают, что загрязненность воздуха сохранится до
Низкие ветры и ежегодное сжигание стерня — остатков стеблей зерновых культур после сбора урожая — в индийском Пенджабе и соседних районах привели к тому, что уровень загрязняющих веществ в воздухе превысил безопасный. Плотный смог также привел к серии
Противодействие смогу
Как отмечает AFP, 9 ноября самая читаемая англоязычная газеты страны, The Times of India, присоединилась к призывам к правительству принять меры по пресечению загрязнения, которое Индийская медицинская ассоциация ранее объявила чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.
«Дели снова стал настоящей газовой камерой», — говорится в редакционной статье, обвиняющей власти в «политической апатии». Редакция призвала правительство «придумать конкретные меры для борьбы с самым сильным загрязнением воздуха в мире».
Как сообщила индийская медиакомпания NDTV, правительство индийской столицы призвало всех, у кого возникли трудности с дыханием, не покидать помещений и не курить. Всем жителям рекомендовали избегать напряженной деятельности. Согласно данным на сайте посольства США, уровень концентрации загрязняющих частиц PM2,5 в среду составлял более тысячи. К четвергу уровень концентрации микрочастиц упал до 590.
В 2014 г., когда Индия столкнулась с масштабным загрязнением, власти в Дели временно закрыли электростанции и пытались убедить автомобилистов отказаться от своих транспортных средств. Однако такие меры оказались малоэффективны.