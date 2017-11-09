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18:05 (мск), источник: Интерфакс

МЧС подтвердило гибель двух человек при обрушении дома в Ижевске

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU — Жертвами обрушения подъезда жилого дома в Ижевске стали два человека, подтвердил первый замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Игорь Кутровский.

Обрушение жилого дома в Ижевске. Официальная информация
8 (3412) 51-45-50телефон горячей линии МЧСПодробнее
8 (3412)41-41-98телефон горячей линии администрации Ижевска
8 (3412)41-42-09телефон горячей линии администрации Ижевска
В 16 час. 41 мин. в городе Ижевске произошло частичное обрушение 9-ти этажного жилого дома. Сотрудниками пожарно-спасательных формирований проводятся аварийно-спасательные работы.
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«Из-под завалов извлечено четыре человека. Двое из них, к сожалению, погибли, еще двое получили травмы, госпитализированы», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК) в четверг.

Ранее об обнаружении двух погибших сообщил источник «Интерфакса». «Найдены двое выживших, их состояние — удовлетворительное», — добавил собеседник агентства.

Позднее источник сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов третьего пострадавшего. Ему оказывается медицинская помощь.

В четверг днем в Ижевске обрушился первый подъезд этаж девятиэтажного панельного дома по ул. Удмуртская, 261. Отмечалось, что разрушены 32 квартиры. Под завалами нашли тела двух погибших, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

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