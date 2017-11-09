МЧС подтвердило гибель двух человек при обрушении дома в Ижевске

«Из-под завалов извлечено четыре человека. Двое из них, к сожалению, погибли, еще двое получили травмы, госпитализированы», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК) в четверг.
Ранее об обнаружении двух погибших сообщил источник «Интерфакса». «Найдены двое выживших, их состояние — удовлетворительное», — добавил собеседник агентства.
Позднее источник сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов третьего пострадавшего. Ему оказывается медицинская помощь.
В четверг днем в Ижевске обрушился первый подъезд этаж девятиэтажного панельного дома по ул. Удмуртская, 261. Отмечалось, что разрушены 32 квартиры. Под завалами нашли тела двух погибших, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.