МЧС подтвердило гибель двух человек при обрушении дома в Ижевске

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«Из-под завалов извлечено четыре человека. Двое из них, к сожалению, погибли, еще двое получили травмы, госпитализированы», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК) в четверг.

Ранее об обнаружении двух погибших сообщил источник «Интерфакса». «Найдены двое выживших, их состояние — удовлетворительное», — добавил собеседник агентства.

Позднее источник сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов третьего пострадавшего. Ему оказывается медицинская помощь.