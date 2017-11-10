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16:10 (мск), источник: Meduza

После массового убийства в Сазерленд-Спрингс прошло четыре дня. ФБР до сих пор не может вскрыть айфон преступника. От помощи Apple следователи отказываются

5 ноября бывший военный Девин Келли застрелил 26 человек в церкви техасского городка Сазерленд-Спрингс, после чего покончил с собой. Через два дня представитель Федерального бюро расследований заявил, что агенты пока не могут получить доступ к мобильному телефону преступника.

Агенты ФБР на месте преступления | Источник: AFP 2017

Он не назвал модель устройства, но пожаловался, что «с развитием шифрования» остается все меньше возможностей для доступа к «этим телефонам». Компания Apple, которая в 2016 году судилась с правительством США из-за отказа внедрить в iOS «черный ход» для спецслужб, сама связалась с ФБР с предложением помочь, но не получила ответа.

Утром 5 ноября в здание Первой баптистской церкви в городке на юге Техаса Сазерленд-Спрингс ворвался одетый в бронежилет и вооруженный винтовкой мужчина.

Это был Девин Келли, бывший военнослужащий ВВС США, уволенный из армии за нападение на жену и пасынка.

В течение семи минут он стрелял по прихожанам, целясь им в головы. Келли убил 26 человек, включая беременную женщину, и ранил еще 20, после чего скрылся из церкви и застрелился. Сцену нападения зафиксировала видеокамера, которую установили в церкви, чтобы записывать службы и выкладывать их в интернет, пишет The New York Times со ссылкой на анонимный источник. Представители ФБР, которое расследует дело, отказались отвечать, выложат ли когда-нибудь эту видеозапись в публичный доступ.

Мотивы Девина Келли пока не ясны. Предположительно, он поссорился с тещей, которая была прихожанкой Первой баптистской церкви (в момент стрельбы на службе ее не было).

Объяснить причины нападения могли бы данные из телефона стрелка, но за первые два дня ФБР так и не удалось получить к ним доступ.

Как сообщил 7 ноября глава офиса ФБР в Сан-Антонио Кристофер Комбс, мобильник был отправлен в лабораторию в городе Куантико. «С развитием технологий и шифрования у правоохранительных органов остается все меньше возможностей получить доступ к этим телефонам», — пожаловался Комбс, не уточнив, какая марка и модель была у Келли. Позже ФБР подтвердила, что стрелок пользовался айфоном, пишет The Washington Post.

Девин Патрик Келли, открывший огонь в церкви Сазерленд-Спрингс | Источник: Reuters

В случае с устройствами Apple промедление в двое суток может иметь решающее значение. Если владелец айфона пользуется сканером отпечатка пальца (Touch ID) для входа в устройство, то в течение 48 часов телефон, если его не перезагружали, можно разблокировать по отпечатку. В дальнейшем для входа необходим пароль.

Его нельзя получить методом перебора: после десятой неудачной попытки данные автоматически исчезнут с телефона. Это один из ключевых элементов системы безопасности iPhone.

Неизвестно, использовал ли Келли Touch ID, но, как пишет The Washington Post, этой функцией пользуются более 80% владельцев айфонов. Если преступник был в их числе, то в первые 48 часов его телефон можно было взломать, приложив палец злоумышленника к сканеру. Пробовали ли этот способ агенты ФБР, неясно.

Компания Apple сообщила, что обратилась в ФБР сразу после пресс-конференции Комбса, но пока не получила ответа. «Мы предложили помощь и заявили, что дадим отклик на любой судебный приказ», — сказано в заявлении компании. Вероятно, речь идет про решение суда, которое необходимо для получения доступа к содержимому iCloud. Если Келли синхронизировал данные со своего телефона с интернет-сервисом Apple, то там могла сохраниться информация, имеющая отношение к стрельбе в Сазерленд-Спрингс.

В ФБР ответили, что пытаются получить доступ к телефону преступника без помощи Apple.

У следователей из бюро и технологической компании напряженные отношения по крайней мере с 2015 года, когда правоохранители потребовали от компании предоставить доступ к зашифрованной информации на iPhone 5С Сайеда Фарука, вместе с женой убившего 14 человек и погибшего в перестрелке с полицией. Тогда глава Apple Тим Кук отказался это сделать и пояснил, что любые попытки создать «черный ход», который помогал бы вскрывать айфоны преступников, приведут к ухудшению безопасности гаджетов.

Неоднократные отказы Apple вскрыть телефон Фарука закончились судебным иском к компании от министерства юстиции США. Суд встал на сторону спецслужб, но Минюст отозвал иск к Apple после того, как в марте 2016 года ФБР смогла получить доступ к телефону Фарука с помощью стороннего программного обеспечения. На него пришлось потратить миллион долларов; никакой ценной информации в телефоне найти не удалось.

Неизвестно, айфоном какой модели пользовался Девин Келли, но велика вероятность, что у Apple нет технической возможности вскрыть устройство, даже если бы ФБР об этом попросила. Во время суда по делу о телефоне Сайеда Фарука компания заявляла, что шифрование операционных систем, начиная с iOS 8 (доступны для обновления на всех моделях iPhone начиная с 4S) не позволяет производителю взламывать телефоны пользователей. Единственный способ получить доступ к данным на айфоне, который не синхронизирован с iCloud, — ввести пароль.

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