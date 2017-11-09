Число жертв обрушения дома в Ижевске достигло трех человек

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«По последним данным обнаружено тело третьего погибшего», — сказал собеседник агентства.

В Центре медицины катастроф Удмуртии агентству сообщили, что четвертую пострадавшую в результате ЧП в настоящее время везут в больницу. «У нее шок 1−2 степени, множественные переломы ребер, травма головы», — сказал сотрудник центра, не уточнив при этом возраст женщины.

Ранее сообщалось, что двое пострадавших 15-летних подростков были осмотрены врачами и отпущены домой. Третий пострадавший — спасатель — госпитализирован с закрытыми переломами пальцев и рваными ранами.

Источники также сообщили «Интерфаксу», что первыми двумя жертвами обрушения жилого дома стали 60-летняя женщина и ребенок.

В четверг днем в Ижевске обрушился первый подъезд этаж девятиэтажного панельного дома по ул. Удмуртская, 261. Разрушены оказались 32 квартиры. Из здания были эвакуированы порядка 500 человек. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа.

В интернете опубликовано видео момента взрыва в доме, сделанная регистратором проезжавшего мимо автомобиля. Судя по записи, взрыв произошел в районе третьего-четвертого этажей.