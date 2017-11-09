В Перми эвакуировали семь торговых центров
Полиция Перми проверяет супермаркеты в краевом центре. Об этом сообщили в региональном ГУВД.
Полиция Перми проверяет супермаркеты в краевом центре. Об этом сообщили в региональном ГУВД.
Поступили сообщения о том, что в семи крупных торговых центрах заложены взрывные устройства.
Вместе с полицией работают сотрудники МЧС.
Напомним, в сентябре этого года Пермь пережила массовую атаку ложных сообщений о минировании ряда объектов. Тогда были эвакуированы школы, различные учреждения и пассажиры с железнодорожного вокзала.
Сейчас идет расследование этих событий. Было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о терроризме.