В Перми эвакуировали семь торговых центров

Поступили сообщения о том, что в семи крупных торговых центрах заложены взрывные устройства.

Вместе с полицией работают сотрудники МЧС.

Напомним, в сентябре этого года Пермь пережила массовую атаку ложных сообщений о минировании ряда объектов. Тогда были эвакуированы школы, различные учреждения и пассажиры с железнодорожного вокзала.