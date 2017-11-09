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20:57 (мск), источник: "Российская газета"

В Перми эвакуировали семь торговых центров

Полиция Перми проверяет супермаркеты в краевом центре. Об этом сообщили в региональном ГУВД.

Поступили сообщения о том, что в семи крупных торговых центрах заложены взрывные устройства.

Вместе с полицией работают сотрудники МЧС.

Напомним, в сентябре этого года Пермь пережила массовую атаку ложных сообщений о минировании ряда объектов. Тогда были эвакуированы школы, различные учреждения и пассажиры с железнодорожного вокзала.

Сейчас идет расследование этих событий. Было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о терроризме.

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