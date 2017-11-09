Число жертв обрушения дома в Ижевске выросло до четырех
Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU — Четыре человека погибли при обрушении жилого дома в Ижевске, сообщил журналистам заместитель начальника управления Росгвардии по Удмуртии Николай Мерзляков.
Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU — Четыре человека погибли при обрушении жилого дома в Ижевске, сообщил журналистам заместитель начальника управления Росгвардии по Удмуртии Николай Мерзляков.
«Пока достали четверых. К сожалению, они мертвы», — сказал Мерзляков.
Ранее сообщалось о трех погибших и четырех пострадавших.
В четверг днем в Ижевске обрушился первый подъезд этаж девятиэтажного панельного дома по ул. Удмуртская, 261. Разрушены оказались 32 квартиры. Из здания были эвакуированы порядка 500 человек. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа.