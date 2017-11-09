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20:19 (мск), источник: Интерфакс

Число жертв обрушения дома в Ижевске выросло до четырех

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU — Четыре человека погибли при обрушении жилого дома в Ижевске, сообщил журналистам заместитель начальника управления Росгвардии по Удмуртии Николай Мерзляков.

Обрушение жилого дома в Ижевске. Официальная информация
8 (3412) 51-45-50телефон горячей линии МЧСПодробнее
8 (3412)41-41-98телефон горячей линии администрации Ижевска
8 (3412)41-42-09телефон горячей линии администрации Ижевска
В 16 час. 41 мин. в городе Ижевске произошло частичное обрушение 9-ти этажного жилого дома. Сотрудниками пожарно-спасательных формирований проводятся аварийно-спасательные работы.
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«Пока достали четверых. К сожалению, они мертвы», — сказал Мерзляков.

Ранее сообщалось о трех погибших и четырех пострадавших.

В четверг днем в Ижевске обрушился первый подъезд этаж девятиэтажного панельного дома по ул. Удмуртская, 261. Разрушены оказались 32 квартиры. Из здания были эвакуированы порядка 500 человек. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа.

Во время загрузки произошла ошибка.Момент взрыва зафиксирован на 2 минуте видеозаписи
Страшный взрыв в Ижевске: клубы дыма заволокли несколько кварталов
Во время загрузки произошла ошибка.
21:27 (мск)© Ньюстюб
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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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