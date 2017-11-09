Число жертв обрушения дома в Ижевске выросло до четырех

«Пока достали четверых. К сожалению, они мертвы», — сказал Мерзляков.

В четверг днем в Ижевске обрушился первый подъезд этаж девятиэтажного панельного дома по ул. Удмуртская, 261. Разрушены оказались 32 квартиры. Из здания были эвакуированы порядка 500 человек. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа.