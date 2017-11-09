В Екатеринбурге эвакуировали зрителей концерта Пелагеи из-за сообщения о минировании
Сообщение оказалось ложным. Сейчас все вернулись в зал, концерт продолжается.
Сообщение оказалось ложным. Сейчас все вернулись в зал, концерт продолжается.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Эвакуация зрителей концерта певицы Пелагеи
«Зрителей и певицу эвакуировали из “Космоса”. Примерно в 21:00 (19:00 мск) поступило сообщение о минировании. Была проверка, ничего не обнаружили. Сейчас все вернулись в зал, концерт продолжается», — сказали в справочной.
Также в городе эвакуирован кинотеатр «Салют». Как сообщил ТАСС его директор Сергей Федяков, из здания кинотеатра выведено около 1 тыс. человек. «Мы стоим на улице, причина эвакуации мне неизвестна», — отметил он.
Ранее сообщалось, что полиция Свердловской области возбудила три уголовных дела по итогам проверок поступивших в сентябре порядка 150 ложных телефонных сообщений о «минировании» зданий и учреждений. Телефонной атаке подверглись здания администрации губернатора, правительства региона, Главпочтамта, школы, детские сады, вузы, торговые центры.