В Екатеринбурге эвакуировали зрителей концерта Пелагеи из-за сообщения о минировании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Эвакуация зрителей концерта певицы Пелагеи из-за сообщения о минировании производилась в Екатеринбурге. Об этом сообщили в четверг ТАСС в справочной киноконцертного театра «Космос».

«Зрителей и певицу эвакуировали из “Космоса”. Примерно в 21:00 (19:00 мск) поступило сообщение о минировании. Была проверка, ничего не обнаружили. Сейчас все вернулись в зал, концерт продолжается», — сказали в справочной.

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Также в городе эвакуирован кинотеатр «Салют». Как сообщил ТАСС его директор Сергей Федяков, из здания кинотеатра выведено около 1 тыс. человек. «Мы стоим на улице, причина эвакуации мне неизвестна», — отметил он.