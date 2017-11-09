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20:55 (мск), источник: АиФ Прикамье

Экс-мэр Перми Игорь Сапко предложил помощь Ижевску, в котором произошло ЧП

Депутат Госдумы выразил соболезнования и высказал мнение, что назрел вопрос обратить внимание на ситуацию законодателей.

Источник: Reuters

Вечером 9 ноября в соседнем Ижевске произошло ЧП: из-за взрыва бытового газа обрушилась секция жилого дома.

Депутат Госдумы и бывший глава Перми Игорь Сапко написал в соцсетях слова поддержки и соболезнования.

«Чрезвычайная ситуация случилась у наших соседей, в городе Ижевске. Произошло обрушение одной из секций многоквартирного дома по ул. Удмуртской. Предварительная причина — взрыв бытового газа», — пишет Игорь Сапко.

По последним данным из-под завалов извлекли тела четверых погибших. Точно известно, что в больницы доставлено ещё несколько пострадавших. Точное число пока не называется. Работы по разбору завалов продолжаются.

«Связался из Москвы по телефону с главой города Юрий Тюрин и председателем городской Думы Олег Гарин. У Перми с Ижевском подписано соглашение о сотрудничестве и в любую минуту мы готовы оказать необходимую помощь и поддержку! На месте создан оперативный штаб, который лично возглавил Глава республики Александр Бречалов, работают все компетентные службы. Грустный опыт подобных происшествий имеется и у моего родного города. В Перми, в 2004 году на ул. Стахановской произошёл взрыв бытового газа в многоквартирном доме, в 2014 году в Орджоникидзевском районе обрушилась часть жилого дома, в 2015 году — угол пятиэтажного дома по ул. Куйбышева», — сообщает Игорь Сапко в социальных сетях.

По его мнению, к ситуации пора подключаться депутатам.

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«Подобных трагедий в других городах страны тоже достаточно. Давно назрел вопрос более пристального отношения со стороны законодателей к подобным происшествиям и работе соответствующих инспектирующих служб! Сочувствую всем пострадавшим и приношу свои соболезнования родственникам и близким погибших…», — говорится в сообщении Игоря Сапко.

В это же время в спецслужбы Ижевска стали поступать и звонки о якобы заложенных взрывных устройствах. Эвакуированы несколько торговых центров.

Напомним, 9 ноября Пермь также захлестнула вторая волна телефонного терроризма.

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